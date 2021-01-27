BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
27.01.2021 12:00
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A3F354200085884
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
27/01/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 27 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A3F354200085884 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904598
BIST
13:171.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,44
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.530
13:177,3618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0179
|Açılış
|: 7,3480
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3863
En Düşük
7,3418
13:178,9337
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0046
|Açılış
|: 8,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
13:17437,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,05
|Açılış
|: 437,16
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler13:17
|MAALT
|279,60
|51.134.226
|% 9,99
|
|KONTR
|48,46
|61.452.855
|% 9,99
|
|LUKSK
|48,44
|4.667.531
|% 9,99
|
|QNBFL
|145,30
|2.145.209
|% 9,99
|
|COSMO
|16,30
|1.756.012
|% 9,99
|
|YAPRK
|113,50
|2.204.206
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|1.106.416
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|292.375
|% -9,97
|
|MERIT
|131,30
|220.715
|% -9,95
|
|ORMA
|16,40
|217.630
|% -9,89
|
|ODAS
|4,10
|988.523.695
|% 3,80
|
|EKGYO
|2,53
|906.358.590
|% -0,39
|
|GARAN
|9,42
|760.659.367
|% -1,05
|
|KRDMD
|7,04
|727.916.894
|% 2,03
|
|KARSN
|4,92
|600.136.307
|% -1,99
|
|EKGYO
|2,53
|906.358.590
|% -0,39
|
|ODAS
|4,10
|988.523.695
|% 3,80
|
|TSKB
|1,95
|276.753.756
|% 1,04
|
|SKBNK
|1,53
|212.949.844
|% 2,00
|
|DOHOL
|3,93
|508.704.164
|% -2,72
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3586
|7,3618
|% 0,24
|
|Euro
|8,9263
|8,9337
|% -0,05
|
|Sterlin
|10,0782
|10,1288
|% 0,19
|
|Frank
|8,2563
|8,3060
|% 0,04
|
|Riyal
|1,9565
|1,9663
|% 0,23
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-4,45
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|2.896
|2.939
|-15,00
|
|Tam
|2.879
|2.951
|-19,78
|
|Yarım
|1.391
|1.428
|-9,57
|
|Çeyrek
|698
|714
|-4,78
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,41
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,91
|55,91
|0,27
|