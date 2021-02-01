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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

01.02.2021 16:32



BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

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Türkçe
İşlem İptali

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Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A3FE8420019734C
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
01/02/2021
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 1 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A3FE8420019734C numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sö
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DNISI 16,06 32.591.003 % 10,00  
DZGYO 5,50 53.941.746 % 10,00  
LUKSK 47,08 6.295.152 % 10,00  
SEKUR 35,42 14.933.609 % 10,00  
IDEAS 16,28 4.337.635 % 10,00  
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Riyal 1,9064 1,9159 % -2,02  
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17:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.864 1.864 21,82  
Altın Gr. 431 431 -2,87  
Cumhuriyet 2.849 2.892 -60,00  
Tam 2.836 2.908 -59,54  
Yarım 1.371 1.407 -28,80  
Çeyrek 688 703 -14,40  
Gümüş.Ons 29,48 29,51 2,60  
Gümüş Gr. 6,90 6,90 0,57  
B. Petrol 56,02 56,02 1,00  
Seans Raporu 17:51
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