BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
01.02.2021 16:32
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A3FE8420019734C
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
01/02/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 1 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A3FE8420019734C numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sö
17:511.496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 22,23
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
|
1.501
En Düşük
1.472
17:517,1845
En Yüksek
|Değişim
|: -1,84%
|| -0,1348
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2800
|
7,3151
En Düşük
7,1683
17:518,6951
En Yüksek
|Değişim
|: -2,14%
|| -0,1903
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,8821
En Düşük
8,6685
17:51430,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -3,34
|Açılış
|: 430,20
|
|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
429,15
BIST En Aktif Hisseler17:51
|DNISI
|16,06
|32.591.003
|% 10,00
|
|DZGYO
|5,50
|53.941.746
|% 10,00
|
|LUKSK
|47,08
|6.295.152
|% 10,00
|
|SEKUR
|35,42
|14.933.609
|% 10,00
|
|IDEAS
|16,28
|4.337.635
|% 10,00
|
|PAMEL
|22,30
|712.210
|% -8,98
|
|EMNIS
|35,76
|1.234.580
|% -7,84
|
|PSDTC
|30,28
|2.819.582
|% -7,46
|
|PSDTC
|30,28
|2.819.582
|% -7,46
|
|PSDTC
|30,28
|2.819.582
|% -7,46
|
|KOZAL
|123,60
|2.076.747.759
|% 7,11
|
|KARSN
|5,40
|1.567.909.986
|% 3,65
|
|GARAN
|9,50
|1.450.636.273
|% 2,04
|
|ODAS
|4,16
|1.415.773.698
|% 9,76
|
|SISE
|7,41
|902.225.015
|% 2,49
|
|ODAS
|4,16
|1.415.773.698
|% 9,76
|
|EKGYO
|2,45
|707.729.682
|% 1,66
|
|KARSN
|5,40
|1.567.909.986
|% 3,65
|
|GSDHO
|2,55
|500.927.135
|% 9,91
|
|YKBNK
|2,89
|499.687.663
|% 1,40
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1804
|7,1845
|% -1,84
|
|Euro
|8,6889
|8,6951
|% -2,14
|
|Sterlin
|9,7783
|9,8273
|% -2,18
|
|Frank
|7,9773
|8,0254
|% -2,53
|
|Riyal
|1,9064
|1,9159
|% -2,02
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|21,82
|
|Altın Gr.
|431
|431
|-2,87
|
|Cumhuriyet
|2.849
|2.892
|-60,00
|
|Tam
|2.836
|2.908
|-59,54
|
|Yarım
|1.371
|1.407
|-28,80
|
|Çeyrek
|688
|703
|-14,40
|
|Gümüş.Ons
|29,48
|29,51
|2,60
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,90
|0,57
|
|B. Petrol
|56,02
|56,02
|1,00
|