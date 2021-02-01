BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarKesin Alım Satım PazarıSözleşme No0A3FE8420019734Cİşlemin Gerçekleşme Tarihi01/02/2021AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 1 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A3FE8420019734C numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sö