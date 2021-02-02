BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
02.02.2021 14:49
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A400CC20014637F 0A400CC200146380
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
02/02/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 2 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A400CC20014637F ve 0A400CC200146380 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906931
BIST
14:531.515
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 22,35
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.518
En Düşük
1.505
14:537,1553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0312
|Açılış
|: 7,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,1987
En Düşük
7,0912
14:538,6119
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0579
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7084
En Düşük
8,5692
14:53424,18
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -5,80
|Açılış
|: 424,16
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler14:53
|GOLTS
|59,40
|76.818.728
|% 10,00
|
|DZGYO
|6,05
|43.637.579
|% 10,00
|
|TSGYO
|6,27
|11.655.367
|% 10,00
|
|AGYO
|3,96
|17.975.160
|% 10,00
|
|DITAS
|39,82
|5.347.373
|% 10,00
|
|TACTR
|28,86
|6.008.421
|% -9,98
|
|NIBAS
|36,00
|36.734.211
|% -9,95
|
|KAPLM
|31,78
|13.455.078
|% -9,20
|
|UMPAS
|2,27
|249.659
|% -8,47
|
|ATSYH
|7,60
|620.067
|% -7,54
|
|KOZAL
|123,10
|1.047.281.439
|% -0,81
|
|DOHOL
|4,07
|898.249.323
|% 4,36
|
|SISE
|7,54
|888.688.193
|% 2,03
|
|GARAN
|9,59
|786.043.689
|% 1,16
|
|THYAO
|12,18
|761.472.534
|% 1,42
|
|EKGYO
|2,46
|687.895.708
|% 0,82
|
|DOHOL
|4,07
|898.249.323
|% 4,36
|
|TSKB
|1,86
|326.796.156
|% 1,09
|
|ODAS
|4,08
|538.870.644
|% -1,45
|
|SKBNK
|1,47
|189.778.103
|% 0,68
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1522
|7,1553
|% -0,43
|
|Euro
|8,6083
|8,6119
|% -0,67
|
|Sterlin
|9,7512
|9,8001
|% -0,46
|
|Frank
|7,9348
|7,9826
|% -0,62
|
|Riyal
|1,9015
|1,9110
|% -0,54
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.845
|-14,32
|
|Altın Gr.
|425
|425
|-5,04
|
|Cumhuriyet
|2.818
|2.860
|-32,00
|
|Tam
|2.805
|2.876
|-31,76
|
|Yarım
|1.356
|1.391
|-15,36
|
|Çeyrek
|680
|696
|-7,69
|
|Gümüş.Ons
|27,59
|27,62
|-1,19
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,31
|
|B. Petrol
|57,62
|57,62
|1,29
|