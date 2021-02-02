BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarKesin Alım Satım PazarıSözleşme No0A400CC2001C0FEA 0A400CC2001BF9FA 0A400CC2001C0943İşlemin Gerçekleşme Tarihi02/02/2021AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 2 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A400CC2001C0FEA, 0A400CC2001BF9FA ve 0A400CC2001C0943 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri (3 adet) Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907015BIST