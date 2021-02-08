BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
08.02.2021 15:02
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A40E442000FD72F
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
08/02/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 8 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A40E442000FD72F numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908181
BIST
15:051.526
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,73
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.524
15:057,1207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0643
|Açılış
|: 7,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,1227
En Düşük
7,0275
15:058,5691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0589
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5728
En Düşük
8,4633
15:05416,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 6,00
|Açılış
|: 416,95
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
417,25
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler15:05
|JANTS
|552,30
|52.517.176
|% 10,00
|
|YKGYO
|5,94
|10.965.783
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,92
|5.011.549
|% 9,98
|
|ALMAD
|3,31
|10.599.285
|% 9,97
|
|GOLTS
|75,65
|89.660.891
|% 9,96
|
|CMENT
|46,80
|1.224.309
|% -10,00
|
|DOHOL
|3,62
|2.990.886.755
|% -9,95
|
|TACTR
|34,56
|5.745.366
|% -9,95
|
|SNKRN
|26,64
|691.148
|% -9,94
|
|SANFM
|20,32
|738.615
|% -9,93
|
|DOHOL
|3,62
|2.990.886.755
|% -9,95
|
|KOZAL
|131,20
|1.583.816.455
|% 2,98
|
|ISFIN
|4,54
|1.044.731.909
|% 9,40
|
|ODAS
|4,27
|909.602.102
|% 3,39
|
|GARAN
|9,79
|878.692.431
|% 0,31
|
|DOHOL
|3,62
|2.990.886.755
|% -9,95
|
|ISFIN
|4,54
|1.044.731.909
|% 9,40
|
|ODAS
|4,27
|909.602.102
|% 3,39
|
|EKGYO
|2,50
|485.695.150
|% 2,04
|
|ALBRK
|2,21
|358.097.298
|% 0,91
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1176
|7,1207
|% 0,91
|
|Euro
|8,5631
|8,5691
|% 0,69
|
|Sterlin
|9,7147
|9,7635
|% 0,51
|
|Frank
|7,8724
|7,9198
|% 0,72
|
|Riyal
|1,8926
|1,9021
|% 0,91
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|10,13
|
|Altın Gr.
|416
|416
|5,49
|
|Cumhuriyet
|2.747
|2.788
|39,00
|
|Tam
|2.749
|2.819
|55,82
|
|Yarım
|1.329
|1.363
|27,00
|
|Çeyrek
|666
|682
|13,50
|
|Gümüş.Ons
|27,15
|27,18
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,13
|
|B. Petrol
|60,13
|60,13
|0,57
|