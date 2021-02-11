BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
11.02.2021 16:17
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası
Sözleşme No
10
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
11/02/2021
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası'nda 11 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 10 numaralı SWAP Piyasası sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası Yönergesi'nin 13'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909088
BIST
17:311.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,28
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.558
En Düşük
1.544
17:317,0183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0395
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0666
En Düşük
7,0082
17:318,5404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0167
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5845
En Düşük
8,5253
17:31415,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,24
|Açılış
|: 415,63
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,81
En Düşük
415,45
BIST En Aktif Hisseler17:31
|IDEAS
|29,92
|18.040.314
|% 10,00
|
|YESIL
|220,20
|17.538.309
|% 9,99
|
|IDGYO
|9,47
|5.967.421
|% 9,99
|
|NIBAS
|31,06
|31.165.176
|% 9,99
|
|FMIZP
|206,00
|464.602.839
|% 9,98
|
|TGSAS
|32,26
|44.923.498
|% -9,99
|
|SERVE
|17,29
|831.322
|% -9,99
|
|UTPYA
|37,56
|75.497.564
|% -8,39
|
|DITAS
|48,26
|71.462.927
|% -6,92
|
|EKIZ
|13,00
|3.644.444
|% -6,47
|
|KOZAL
|137,40
|1.755.550.436
|% 0,44
|
|SISE
|7,82
|1.211.856.574
|% 1,56
|
|KOZAA
|17,97
|1.047.850.869
|% 5,96
|
|GARAN
|9,99
|986.715.679
|% -1,87
|
|PETKM
|5,13
|978.983.078
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,58
|918.143.736
|% -1,90
|
|PETKM
|5,13
|978.983.078
|% 0,20
|
|DOHOL
|3,54
|670.884.041
|% 0,85
|
|SISE
|7,82
|1.211.856.574
|% 1,56
|
|KARSN
|5,26
|680.986.744
|% 9,36
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0159
|7,0183
|% -0,56
|
|Euro
|8,5348
|8,5404
|% -0,20
|
|Sterlin
|9,6707
|9,7192
|% -0,59
|
|Frank
|7,8487
|7,8960
|% -0,57
|
|Riyal
|1,8647
|1,8741
|% -0,57
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-0,88
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-22,00
|
|Tam
|2.756
|2.827
|-18,01
|
|Yarım
|1.332
|1.368
|-8,71
|
|Çeyrek
|668
|684
|-4,35
|
|Gümüş.Ons
|27,14
|27,17
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,00
|
|B. Petrol
|61,40
|61,40
|-0,07
|
Seans Raporu
17:31
daha fazla
-
17:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 69 kaybederek (% -0.20 ) 1, 358
-
17:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAALT, DNISI, NIBAS, DENGE, VERTU, KONTR, IDEAS, YESIL, MAKTK, IDGYO
-
17:42
BEYAZ, PSDTC, ETILR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:42
QNBFB, DITAS, SNPAM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:42
Bu seansda işlem gören 221 hisse senedinden 100 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 115 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 6 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem