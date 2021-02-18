BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
18.02.2021 11:38
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A424D0200036811
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
18/02/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 18 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A424D0200036811 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910780
BIST
12:351.558
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 16,96
|Açılış
|: 1.548
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.559
En Düşük
1.548
12:356,9593
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0067
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0100
|
7,0009
En Düşük
6,9487
12:358,4121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0204
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4439
En Düşük
8,3861
12:35399,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,32
|Açılış
|: 399,85
|
|Önceki Kapanış
|: 397,53
|
401,30
En Düşük
397,30
BIST En Aktif Hisseler12:35
|MERIT
|257,70
|642.188
|% 9,99
|
|KLMSN
|26,00
|11.885.439
|% 9,98
|
|IDEAS
|35,92
|2.121.615
|% 9,98
|
|YUNSA
|18,43
|77.818.180
|% 9,96
|
|KSTUR
|241,70
|1.208.983
|% 9,96
|
|SEKUR
|36,90
|686.561
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,00
|422.610
|% -9,91
|
|IZMDC
|4,13
|36.949.274
|% -6,98
|
|UMPAS
|1,97
|90.868
|% -6,19
|
|TKURU
|319,90
|3.052.634
|% -6,11
|
|HALKB
|6,02
|2.559.495.163
|% 4,33
|
|SASA
|48,52
|1.287.479.089
|% 7,16
|
|THYAO
|12,51
|855.706.991
|% 2,54
|
|KOZAL
|145,00
|811.489.140
|% 1,90
|
|VAKBN
|4,50
|777.830.014
|% -0,66
|
|HALKB
|6,02
|2.559.495.163
|% 4,33
|
|VAKBN
|4,50
|777.830.014
|% -0,66
|
|PETKM
|5,16
|478.010.297
|% 2,18
|
|SKBNK
|1,49
|128.094.208
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,49
|199.057.012
|% 0,81
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9564
|6,9593
|% -0,10
|
|Euro
|8,4005
|8,4121
|% 0,24
|
|Sterlin
|9,6622
|9,7107
|% 0,38
|
|Frank
|7,7366
|7,7832
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8516
|1,8609
|% 0,03
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|11,50
|
|Altın Gr.
|400
|400
|2,53
|
|Cumhuriyet
|2.665
|2.706
|-1,00
|
|Tam
|2.648
|2.715
|-7,06
|
|Yarım
|1.280
|1.313
|-3,42
|
|Çeyrek
|642
|657
|-1,71
|
|Gümüş.Ons
|27,22
|27,25
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,59
|64,59
|0,25
|