BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
18.02.2021 15:16
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A424D020015F459
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
18/02/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 18 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A424D020015F459 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910800
BIST
15:231.558
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 17,71
|Açılış
|: 1.548
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.563
En Düşük
1.548
15:236,9487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0173
|Açılış
|: 6,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0100
|
7,0009
En Düşük
6,9225
15:238,4006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0089
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4439
En Düşük
8,3628
15:23397,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,43
|Açılış
|: 397,94
|
|Önceki Kapanış
|: 397,53
|
401,30
En Düşük
397,30
BIST En Aktif Hisseler15:23
|DMSAS
|8,36
|37.951.589
|% 10,00
|
|MERIT
|257,70
|889.580
|% 9,99
|
|ISGSY
|28,20
|11.532.177
|% 9,98
|
|KLMSN
|26,00
|14.226.869
|% 9,98
|
|IDEAS
|35,92
|6.804.182
|% 9,98
|
|SONME
|87,75
|9.141.950
|% -10,00
|
|NIBAS
|30,60
|11.878.520
|% -9,95
|
|IZMDC
|4,01
|70.275.623
|% -9,68
|
|CASA
|180,00
|1.514.848
|% -9,55
|
|RODRG
|27,02
|2.570.103
|% -9,08
|
|HALKB
|5,93
|3.046.751.066
|% 2,77
|
|SASA
|49,58
|2.245.864.071
|% 9,50
|
|KOZAL
|146,30
|1.252.339.458
|% 2,81
|
|GARAN
|9,54
|1.182.102.647
|% -0,10
|
|THYAO
|12,52
|1.171.127.807
|% 2,62
|
|HALKB
|5,93
|3.046.751.066
|% 2,77
|
|VAKBN
|4,47
|960.226.260
|% -1,32
|
|ODAS
|4,15
|775.412.326
|% 1,22
|
|SKBNK
|1,49
|231.101.625
|% 0,00
|
|PETKM
|5,15
|704.915.407
|% 1,98
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9465
|6,9487
|% -0,25
|
|Euro
|8,3958
|8,4006
|% 0,11
|
|Sterlin
|9,6574
|9,7059
|% 0,33
|
|Frank
|7,7150
|7,7615
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8481
|1,8574
|% -0,16
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|6,18
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,71
|
|Cumhuriyet
|2.648
|2.688
|-19,00
|
|Tam
|2.636
|2.703
|-18,57
|
|Yarım
|1.274
|1.308
|-8,99
|
|Çeyrek
|639
|654
|-4,49
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,16
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,62
|64,62
|0,28
|
Seans Raporu
15:23
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15:34ULUUN
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15:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 48 artarak (% 1.08 ) 1, 361
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15:32
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