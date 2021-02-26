BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
26.02.2021 17:28
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A436D02001ECD3D
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
26/02/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 26 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A436D02001ECD3D numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913367
BIST
18:051.471
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -16,82
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
18:057,4077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0550
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4854
En Düşük
7,3038
18:058,9900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0336
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
18:05413,49
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -5,05
|Açılış
|: 413,49
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,25
En Düşük
413,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|6,05
|1.212.983
|% 10,00
|
|MARTI
|2,53
|101.569.190
|% 10,00
|
|TMPOL
|19,91
|13.460.580
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|562.970
|% 10,00
|
|CASA
|236,80
|29.951.611
|% 9,99
|
|MERIT
|373,30
|9.289.696
|% -9,98
|
|YESIL
|151,20
|101.878.769
|% -9,95
|
|AYEN
|7,91
|136.070.757
|% -9,91
|
|VAKFN
|16,10
|23.874.400
|% -9,55
|
|UMPAS
|1,55
|466.260
|% -8,28
|
|THYAO
|13,49
|2.491.241.238
|% 0,75
|
|GARAN
|8,92
|1.939.966.521
|% -1,76
|
|KOZAL
|129,20
|1.851.960.698
|% 0,78
|
|PETKM
|5,26
|1.301.092.003
|% -0,38
|
|PGSUS
|89,15
|1.106.584.369
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,23
|920.953.269
|% -3,46
|
|TSKB
|1,65
|472.745.344
|% -4,07
|
|PETKM
|5,26
|1.301.092.003
|% -0,38
|
|GARAN
|8,92
|1.939.966.521
|% -1,76
|
|KARSN
|4,05
|871.098.521
|% -4,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3992
|7,4077
|% 0,75
|
|Euro
|8,9790
|8,9900
|% 0,38
|
|Sterlin
|10,3426
|10,3945
|% 0,72
|
|Frank
|8,1718
|8,2210
|% 1,11
|
|Riyal
|1,9771
|1,9870
|% 1,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|-39,83
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-3,53
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|34,00
|
|Tam
|2.777
|2.848
|32,91
|
|Yarım
|1.342
|1.377
|15,92
|
|Çeyrek
|673
|689
|7,96
|
|Gümüş.Ons
|26,47
|26,50
|-0,87
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,12
|
|B. Petrol
|65,15
|65,15
|-0,97
|