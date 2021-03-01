BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
01.03.2021 11:52
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A43D84200039E6F
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
01/03/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 1 Mart 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A43D84200039E6F numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913872
BIST
13:531.504
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 32,83
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.505
En Düşük
1.491
13:537,2639
En Yüksek
|Değişim
|: -2,17%
|| -0,1610
|Açılış
|: 7,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,4326
En Düşük
7,2600
13:538,7617
En Yüksek
|Değişim
|: -2,32%
|| -0,2077
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9750
|
8,9994
En Düşük
8,7543
13:53408,11
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -4,19
|Açılış
|: 408,11
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
407,91
BIST En Aktif Hisseler13:53
|ITTFH
|2,75
|33.636.430
|% 10,00
|
|TURGG
|165,00
|34.585.983
|% 10,00
|
|DYOBY
|14,52
|13.056.802
|% 10,00
|
|KONYA
|1.280,40
|45.163.084
|% 10,00
|
|INTEM
|51,70
|1.304.184
|% 10,00
|
|EKIZ
|7,56
|270.200
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,40
|195.511
|% -9,68
|
|DIRIT
|6,61
|673.678
|% -7,94
|
|TSPOR
|2,38
|44.591.837
|% -4,03
|
|GSRAY
|4,11
|161.228.915
|% -3,75
|
|SISE
|7,53
|1.511.488.081
|% 5,61
|
|THYAO
|13,87
|1.070.565.466
|% 2,82
|
|GARAN
|9,00
|716.775.121
|% 0,90
|
|KOZAL
|132,30
|694.706.088
|% 2,40
|
|GUBRF
|82,20
|495.284.849
|% 3,01
|
|SISE
|7,53
|1.511.488.081
|% 5,61
|
|EKGYO
|2,28
|212.119.778
|% 2,24
|
|GARAN
|9,00
|716.775.121
|% 0,90
|
|THYAO
|13,87
|1.070.565.466
|% 2,82
|
|IHLAS
|0,91
|67.670.442
|% 3,41
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2612
|7,2639
|% -2,17
|
|Euro
|8,7533
|8,7617
|% -2,32
|
|Sterlin
|10,1253
|10,1761
|% -1,80
|
|Frank
|7,9315
|7,9793
|% -2,44
|
|Riyal
|1,9332
|1,9429
|% -2,06
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|19,68
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-4,04
|
|Cumhuriyet
|2.725
|2.766
|-70,00
|
|Tam
|2.710
|2.779
|-68,84
|
|Yarım
|1.309
|1.343
|-34,22
|
|Çeyrek
|657
|672
|-17,11
|
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,92
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,25
|65,25
|0,82
|