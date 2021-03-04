BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
04.03.2021 15:27
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A444642000C880C 0A444642000C880D
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
04/03/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 4 Mart 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A444642000C880C ve 0A444642000C880D numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915107
BIST
15:551.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 7,15
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.539
En Düşük
1.523
15:557,4426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0029
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5134
En Düşük
7,4117
15:558,9695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0170
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
9,0579
En Düşük
8,9368
15:55410,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,25
|Açılış
|: 410,80
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
414,17
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler15:54
|KRVGD
|18,59
|270.428.523
|% 10,00
|
|DYOBY
|16,72
|153.383.244
|% 10,00
|
|AVTUR
|4,07
|31.130.524
|% 10,00
|
|VAKFN
|23,56
|12.438.478
|% 9,99
|
|INDES
|30,48
|10.747.888
|% 9,96
|
|LINK
|52,20
|26.829.627
|% -10,00
|
|KSTUR
|348,70
|1.302.156
|% -9,99
|
|EPLAS
|39,94
|14.572.948
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|91.392
|% -9,45
|
|BALAT
|8,40
|581.262
|% -8,50
|
|THYAO
|14,96
|1.962.019.909
|% 0,27
|
|PETKM
|5,84
|1.113.008.517
|% 1,92
|
|SISE
|7,71
|1.007.390.758
|% 1,18
|
|KRDMD
|7,29
|942.486.635
|% 3,26
|
|PGSUS
|92,45
|746.707.814
|% 2,15
|
|EKGYO
|2,45
|684.712.453
|% 0,82
|
|PETKM
|5,84
|1.113.008.517
|% 1,92
|
|DOHOL
|3,35
|505.889.779
|% 0,90
|
|KRDMD
|7,29
|942.486.635
|% 3,26
|
|SISE
|7,71
|1.007.390.758
|% 1,18
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4399
|7,4457
|% 0,00
|
|Euro
|8,9639
|8,9735
|% -0,14
|
|Sterlin
|10,3355
|10,3874
|% -0,23
|
|Frank
|8,0154
|8,0637
|% -0,59
|
|Riyal
|1,9763
|1,9862
|% -0,15
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|4,09
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,46
|
|Cumhuriyet
|2.734
|2.775
|20,00
|
|Tam
|2.718
|2.789
|17,86
|
|Yarım
|1.314
|1.349
|8,64
|
|Çeyrek
|659
|675
|4,32
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,19
|64,19
|0,12
|