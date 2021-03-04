Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

04.03.2021 15:27



BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A444642000C880C 0A444642000C880D
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
04/03/2021
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 4 Mart 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A444642000C880C ve 0A444642000C880D numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915107


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:551.538
Değişim :  0,47% |  7,15
Açılış :  1.527  
Önceki Kapanış :  1.531  
En Yüksek
1.539 En Düşük
1.523
BIST En Aktif Hisseler15:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRVGD 18,59 270.428.523 % 10,00  
DYOBY 16,72 153.383.244 % 10,00  
AVTUR 4,07 31.130.524 % 10,00  
VAKFN 23,56 12.438.478 % 9,99  
INDES 30,48 10.747.888 % 9,96  
daha fazla
15:54 Alış Satış %  
Dolar 7,4399 7,4457 % 0,00  
Euro 8,9639 8,9735 % -0,14  
Sterlin 10,3355 10,3874 % -0,23  
Frank 8,0154 8,0637 % -0,59  
Riyal 1,9763 1,9862 % -0,15  
daha fazla
15:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.718 1.719 4,09  
Altın Gr. 411 411 0,46  
Cumhuriyet 2.734 2.775 20,00  
Tam 2.718 2.789 17,86  
Yarım 1.314 1.349 8,64  
Çeyrek 659 675 4,32  
Gümüş.Ons 26,05 26,08 -0,09  
Gümüş Gr. 6,23 6,24 -0,03  
B. Petrol 64,19 64,19 0,12  
Seans Raporu 15:54
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru