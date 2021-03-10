BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
10.03.2021 14:46
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A451C820010836B
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
10/03/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 10 Mart 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A451C820010836B numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916813
BIST
14:551.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,52
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.566
En Düşük
1.551
14:557,5925
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0147
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5585
14:559,0363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0325
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
8,9983
14:55418,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -1,90
|Açılış
|: 418,32
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
416,56
BIST En Aktif Hisseler14:53
|PKENT
|2.509,10
|10.279.942
|% 10,00
|
|YBTAS
|19.796,70
|1.216.428
|% 10,00
|
|MERIT
|303,60
|727.315
|% 10,00
|
|TRILC
|14,64
|387.784
|% 9,99
|
|DITAS
|16,64
|7.165.255
|% 9,98
|
|VAKFN
|19,00
|11.201.564
|% -5,75
|
|NIBAS
|26,66
|84.491.750
|% -4,85
|
|SODSN
|37,72
|212.083
|% -4,80
|
|ISGSY
|20,58
|16.298.888
|% -4,72
|
|IZMDC
|3,08
|43.793.617
|% -4,64
|
|GARAN
|9,00
|1.497.368.402
|% -0,22
|
|SASA
|45,70
|1.382.658.795
|% 8,19
|
|GUBRF
|84,95
|833.361.023
|% 4,81
|
|PETKM
|6,26
|814.341.163
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,55
|762.350.157
|% 2,30
|
|GARAN
|9,00
|1.497.368.402
|% -0,22
|
|PETKM
|6,26
|814.341.163
|% 0,32
|
|ODAS
|3,89
|449.578.034
|% -0,77
|
|EKGYO
|2,40
|256.444.670
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,55
|762.350.157
|% 2,30
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5927
|7,6013
|% -0,08
|
|Euro
|9,0294
|9,0419
|% -0,30
|
|Sterlin
|10,5188
|10,5715
|% -0,29
|
|Frank
|8,1294
|8,1784
|% -0,52
|
|Riyal
|2,0208
|2,0309
|% -0,17
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-5,44
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-3,07
|
|Cumhuriyet
|2.770
|2.812
|-30,00
|
|Tam
|2.758
|2.828
|-35,06
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|-16,95
|
|Çeyrek
|669
|684
|-8,48
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,72
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,08
|
|B. Petrol
|67,59
|67,59
|0,07
|
Seans Raporu
14:53
daha fazla
-
15:09EUKYO
Yüzde 7.05 oranında artışla 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 123, 318 adet işlem
-
15:08SASA
Yüzde 8.24 oranında artışla 45.72 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 818, 693 adet işlem
-
15:06VAKKO
Yüzde 9.97 oranında artışla 13.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 232, 821 adet işlem
-
15:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 19 artarak (% 0.20 ) 1, 639
-
15:05
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, SASA, GUBRF