BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
16.03.2021 15:35
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A45F4820012C612
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
16/03/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 16 Mart 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A45F4820012C612 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918447
BIST
15:421.572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 16,80
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.573
En Düşük
1.558
15:427,4907
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0420
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,4664
15:428,9382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0501
|Açılış
|: 8,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9228
15:42416,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -2,81
|Açılış
|: 416,72
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
415,76
BIST En Aktif Hisseler15:40
|SANKO
|14,53
|36.192.078
|% 9,99
|
|FROTO
|208,40
|1.054.601.301
|% 9,97
|
|TRILC
|21,42
|33.803.288
|% 9,96
|
|BRMEN
|2,87
|763.254
|% 9,96
|
|ACSEL
|24,98
|20.376.098
|% 9,95
|
|MZHLD
|40,00
|313.683
|% -6,93
|
|AYEN
|7,61
|65.417.283
|% -6,63
|
|MERIT
|280,00
|386.495
|% -6,35
|
|CASA
|159,00
|1.361.974
|% -6,03
|
|GRNYO
|3,43
|14.085.784
|% -5,77
|
|GARAN
|8,94
|1.158.791.281
|% 2,52
|
|KOZAL
|126,00
|1.084.130.633
|% 2,02
|
|FROTO
|208,40
|1.054.601.301
|% 9,97
|
|OTKAR
|456,00
|909.594.577
|% 4,59
|
|KRDMD
|7,74
|663.105.281
|% 1,98
|
|EKGYO
|2,26
|301.644.641
|% 1,35
|
|GARAN
|8,94
|1.158.791.281
|% 2,52
|
|GSRAY
|4,22
|485.199.103
|% 6,84
|
|TSKB
|1,71
|164.272.493
|% 1,18
|
|KRDMD
|7,74
|663.105.281
|% 1,98
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4798
|7,4827
|% -0,66
|
|Euro
|8,9277
|8,9332
|% -0,61
|
|Sterlin
|10,3444
|10,3963
|% -0,94
|
|Frank
|8,0450
|8,0935
|% -0,57
|
|Riyal
|1,9889
|1,9988
|% -0,69
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|1,23
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-2,86
|
|Cumhuriyet
|2.767
|2.809
|-32,00
|
|Tam
|2.756
|2.826
|-30,92
|
|Yarım
|1.332
|1.367
|-14,96
|
|Çeyrek
|668
|684
|-7,48
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,09
|
|B. Petrol
|67,86
|67,86
|-1,02
|
Seans Raporu
15:40
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15:56VAKKO
Yüzde 9.96 oranında artışla 17.22 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 503, 080 adet işlem
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15:55ACSEL
Yüzde 9.95 oranında artışla 24.98 lira fiyatla işlem gören hissede 823, 650 adet işlem
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15:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 13 artarak (% 0.74 ) 1, 643
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15:54XU100
Endeks 1, 571 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 02 üstünde . İşlem hacmi 15, 492.00 milyon TL de
-
15:54BAYRK
Yüzde 5.46 oranında artışla 11.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 566, 349 adet işlem