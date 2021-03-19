BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
19.03.2021 14:31
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Uluslararası Tahvil Pazarı
Sözleşme No
0A4660C2000CF76C
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
19/03/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 19 Mart 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A4660C2000CF76C numaralı Uluslararası Tahvil Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919236
BIST
14:361.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -12,93
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.554
En Düşük
1.538
14:367,2462
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0764
|Açılış
|: 7,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,3636
En Düşük
7,2362
14:368,6285
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -0,1099
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8000
|
8,7866
En Düşük
8,6147
14:36405,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -3,75
|Açılış
|: 405,00
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
404,03
BIST En Aktif Hisseler14:36
|ORMA
|18,70
|411.157
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|10.063.324
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|56.042.374
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,82
|511.773
|% 9,64
|
|BLCYT
|12,53
|84.913.072
|% 9,34
|
|SANKO
|13,24
|90.968.291
|% -7,99
|
|MNDRS
|3,37
|131.972.201
|% -7,67
|
|CLEBI
|307,00
|395.829.932
|% -6,97
|
|SKTAS
|5,17
|15.663.750
|% -6,85
|
|CASA
|140,70
|764.548
|% -6,20
|
|FROTO
|217,70
|1.223.901.274
|% 2,69
|
|THYAO
|13,82
|950.222.109
|% -0,86
|
|GLYHO
|6,30
|736.392.355
|% -1,10
|
|SISE
|7,78
|562.893.943
|% -0,64
|
|GARAN
|8,93
|548.282.039
|% -1,22
|
|SKBNK
|1,32
|235.068.429
|% -1,49
|
|GLYHO
|6,30
|736.392.355
|% -1,10
|
|TSKB
|1,64
|192.442.940
|% -3,53
|
|ODAS
|3,78
|409.031.520
|% -5,97
|
|EKGYO
|2,13
|211.421.645
|% -1,84
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2409
|7,2427
|% -1,09
|
|Euro
|8,6236
|8,6301
|% -1,24
|
|Sterlin
|10,0475
|10,0979
|% -1,18
|
|Frank
|7,7701
|7,8169
|% -1,17
|
|Riyal
|1,9245
|1,9342
|% -1,10
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|5,16
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-4,46
|
|Cumhuriyet
|2.687
|2.728
|-39,00
|
|Tam
|2.675
|2.742
|-37,98
|
|Yarım
|1.293
|1.327
|-18,38
|
|Çeyrek
|648
|663
|-9,19
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,21
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,35
|63,35
|0,07
|
Seans Raporu
14:36
daha fazla
-
14:49OSTIM
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 2.78 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 442, 784 adet işlem
-
14:48ALBRK
Yüzde -6.53 oranında düşüşle 1.86 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 410, 698 adet işlem
-
14:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, TSKB, PGSUS
-
14:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler MGROS, BIMAS, EREGL
-
14:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 32 kaybederek (% -0.76 ) 1, 340