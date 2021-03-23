BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
23.03.2021 14:37
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A46F0820010B513 0A46F08200037E40 0A46F08200177ACC
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
23/03/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 23 Mart 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A46F0820010B513 0A46F08200037E40 ve 0A46F08200177ACC numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919936
BIST
15:531.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,73
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.388
En Düşük
1.256
15:537,8580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0761
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,6969
15:539,3679
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1088
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,1927
15:53441,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 7,04
|Açılış
|: 441,20
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
430,23
BIST En Aktif Hisseler15:53
|SASA
|43,64
|728.313.587
|% 9,98
|
|ORMA
|18,51
|795.204
|% 9,98
|
|KSTUR
|278,70
|621.040
|% 9,98
|
|TRILC
|34,44
|156.182.656
|% 9,96
|
|KAPLM
|29,40
|3.640.210
|% 9,95
|
|OZRDN
|8,10
|2.462.449
|% -10,00
|
|MERIT
|230,90
|1.110.629
|% -9,98
|
|DIRIT
|5,43
|348.992
|% -9,95
|
|IDEAS
|61,65
|8.688.150
|% -9,93
|
|GSRAY
|3,78
|231.384.542
|% -9,79
|
|GARAN
|7,32
|8.518.416.763
|% -8,27
|
|FROTO
|212,70
|1.690.147.432
|% 3,45
|
|EREGL
|15,52
|1.656.840.134
|% 5,51
|
|AKBNK
|4,93
|1.624.270.752
|% -7,50
|
|KOZAL
|115,30
|950.974.910
|% 5,01
|
|GARAN
|7,32
|8.518.416.763
|% -8,27
|
|AKBNK
|4,93
|1.624.270.752
|% -7,50
|
|YKBNK
|2,26
|666.272.864
|% -5,44
|
|EKGYO
|1,88
|453.148.236
|% -0,53
|
|TSKB
|1,41
|334.843.319
|% -4,08
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8527
|7,8580
|% 0,98
|
|Euro
|9,3276
|9,3679
|% 1,18
|
|Sterlin
|10,8325
|10,8869
|% 0,92
|
|Frank
|8,4356
|8,4864
|% 0,71
|
|Riyal
|2,0941
|2,1046
|% 1,44
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|0,43
|
|Altın Gr.
|440
|441
|6,43
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|25,00
|
|Tam
|2.897
|2.972
|18,87
|
|Yarım
|1.400
|1.438
|9,13
|
|Çeyrek
|702
|719
|4,56
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,67
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,49
|0,06
|
|B. Petrol
|61,94
|61,94
|-2,68
|
Seans Raporu
15:53
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