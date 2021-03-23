BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
23.03.2021 14:43
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
Sözleşme No
0A46F08200130952
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
23/03/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 23 Mart 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A46F08200130952 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919938
BIST
16:011.394
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 14,80
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.394
En Düşük
1.256
16:017,8850
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,1031
|Açılış
|: 7,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,6969
16:019,3911
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,1320
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,1927
16:01439,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 5,81
|Açılış
|: 439,98
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
430,23
BIST En Aktif Hisseler16:01
|SASA
|43,64
|728.778.309
|% 9,98
|
|KSTUR
|278,70
|621.040
|% 9,98
|
|ORMA
|18,51
|795.204
|% 9,98
|
|CLEBI
|298,90
|122.678.856
|% 9,97
|
|AKCNS
|18,33
|18.987.299
|% 9,96
|
|OZRDN
|8,10
|2.462.449
|% -10,00
|
|MERIT
|230,90
|1.110.629
|% -9,98
|
|DIRIT
|5,43
|348.992
|% -9,95
|
|IDEAS
|61,65
|8.688.150
|% -9,93
|
|GSRAY
|3,79
|248.261.003
|% -9,55
|
|GARAN
|7,34
|8.591.848.998
|% -8,02
|
|FROTO
|213,40
|1.716.669.809
|% 3,79
|
|EREGL
|15,62
|1.689.790.897
|% 6,19
|
|AKBNK
|4,94
|1.638.289.120
|% -7,32
|
|KOZAL
|115,50
|965.704.746
|% 5,19
|
|GARAN
|7,34
|8.591.848.998
|% -8,02
|
|YKBNK
|2,26
|667.761.873
|% -5,44
|
|EKGYO
|1,87
|458.818.960
|% -1,06
|
|TSKB
|1,40
|338.960.877
|% -4,76
|
|SKBNK
|1,14
|228.367.778
|% -2,56
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8805
|7,8850
|% 1,32
|
|Euro
|9,3657
|9,3911
|% 1,43
|
|Sterlin
|10,8271
|10,8814
|% 0,87
|
|Frank
|8,4322
|8,4830
|% 0,67
|
|Riyal
|2,0930
|2,1035
|% 1,39
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|0,79
|
|Altın Gr.
|440
|440
|6,25
|
|Cumhuriyet
|2.912
|2.956
|21,00
|
|Tam
|2.894
|2.969
|15,91
|
|Yarım
|1.399
|1.437
|7,96
|
|Çeyrek
|702
|718
|3,84
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,66
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,06
|
|B. Petrol
|62,10
|62,10
|-2,52
|