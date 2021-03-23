BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
23.03.2021 17:23
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A46F0820017AA27
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
23/03/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 23 Mart 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A46F0820017AA27 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919991
BIST
18:051.377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,82
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.403
En Düşük
1.256
18:057,9236
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 0,1417
|Açılış
|: 7,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,6969
18:059,4657
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 0,2066
|Açılış
|: 9,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,1927
18:05439,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 4,91
|Açılış
|: 439,08
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
430,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRMEN
|2,97
|761.380
|% 10,00
|
|AVOD
|9,35
|436.712.338
|% 10,00
|
|KENT
|341,00
|3.055.905
|% 10,00
|
|ISBIR
|7.920,00
|8.295.949
|% 10,00
|
|VAKKO
|16,29
|10.479.764
|% 9,99
|
|MERIT
|230,90
|2.578.229
|% -9,98
|
|AKBNK
|4,80
|2.040.683.856
|% -9,94
|
|GARAN
|7,19
|10.183.507.258
|% -9,90
|
|SKTAS
|4,32
|56.907.514
|% -9,81
|
|GSRAY
|3,78
|554.276.670
|% -9,79
|
|GARAN
|7,19
|10.183.507.258
|% -9,90
|
|FROTO
|209,50
|2.599.018.186
|% 1,90
|
|EREGL
|15,40
|2.078.695.209
|% 4,69
|
|AKBNK
|4,80
|2.040.683.856
|% -9,94
|
|KOZAL
|115,60
|1.320.071.371
|% 5,28
|
|GARAN
|7,19
|10.183.507.258
|% -9,90
|
|AKBNK
|4,80
|2.040.683.856
|% -9,94
|
|YKBNK
|2,19
|806.656.591
|% -8,37
|
|EKGYO
|1,85
|570.111.397
|% -2,12
|
|TSKB
|1,38
|424.283.974
|% -6,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9190
|7,9236
|% 1,82
|
|Euro
|9,4266
|9,4657
|% 2,23
|
|Sterlin
|10,8483
|10,9027
|% 1,07
|
|Frank
|8,4412
|8,4921
|% 0,77
|
|Riyal
|2,1019
|2,1125
|% 1,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-11,27
|
|Altın Gr.
|439
|439
|4,91
|
|Cumhuriyet
|2.905
|2.949
|14,00
|
|Tam
|2.889
|2.964
|10,74
|
|Yarım
|1.396
|1.434
|5,20
|
|Çeyrek
|700
|717
|2,59
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,10
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,06
|
|B. Petrol
|60,76
|60,76
|-3,86
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 15 kaybederek (% -1.41 ) 1, 413
-
17:59XU100
Endeks 1, 371 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 57 altında . İşlem hacmi 40, 535.00 milyon TL de
-
17:59IHLAS
Yüzde -5.26 oranında düşüşle 0.72 lira fiyatla işlem gören hissede 229, 059, 044 adet işlem
-
17:58KRDMA
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 5.13 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 498, 041 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 034, 444 adet işlem