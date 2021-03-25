BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
25.03.2021 16:33
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A4738C200149FCA
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
25/03/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 25 Mart 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A4738C200149FCA numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920490
BIST
17:491.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -12,98
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.397
17:497,9588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0378
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9973
En Düşük
7,8757
17:499,4274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0425
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
17:49443,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,78
|Açılış
|: 443,58
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
447,85
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler17:47
|VERTU
|29,26
|67.746.959
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|88.719
|% 10,00
|
|KSTUR
|314,60
|580.122
|% 10,00
|
|SEYKM
|35,00
|59.303.584
|% 9,99
|
|TGSAS
|18,82
|28.689.872
|% 9,99
|
|RODRG
|19,28
|571.711
|% -9,99
|
|KLNMA
|25,24
|1.125.243
|% -9,86
|
|UFUK
|20,82
|138.179
|% -9,40
|
|KENT
|335,00
|2.590.753
|% -8,84
|
|COSMO
|10,50
|130.080
|% -8,30
|
|GARAN
|7,06
|3.313.663.646
|% -1,94
|
|SASA
|45,94
|1.772.791.814
|% -2,88
|
|KOZAL
|121,30
|1.214.685.780
|% 2,10
|
|THYAO
|12,77
|949.322.185
|% -1,84
|
|PETKM
|5,67
|904.170.496
|% 0,89
|
|GARAN
|7,06
|3.313.663.646
|% -1,94
|
|SKBNK
|1,22
|339.207.710
|% 2,52
|
|TSKB
|1,42
|301.110.099
|% -2,74
|
|EKGYO
|1,91
|360.335.525
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,18
|386.822.761
|% -2,24
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9558
|7,9624
|% 0,52
|
|Euro
|9,4065
|9,4429
|% 0,62
|
|Sterlin
|10,8793
|10,9338
|% 0,65
|
|Frank
|8,4442
|8,4951
|% 0,14
|
|Riyal
|2,1141
|2,1247
|% 0,37
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|2,67
|
|Altın Gr.
|443
|444
|1,76
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,02
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,00
|
|B. Petrol
|62,34
|62,34
|-2,07
|
Seans Raporu
17:47
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