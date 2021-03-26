BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
26.03.2021 15:01
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A475CC20006197E, 0A475CC2000CE0B1, 0A475CC2000CD214, 0A475CC200082582
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
26/03/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 26 Mart 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A475CC20006197E, 0A475CC2000CE0B1, 0A475CC2000CD214, 0A475CC200082582 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920984
BIST
16:401.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -11,43
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.359
16:408,0190
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0795
|Açılış
|: 7,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
16:409,4810
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,1254
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
16:40445,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,20
|Açılış
|: 445,67
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler16:40
|BJKAS
|6,93
|595.109.747
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|11.988.757
|% 9,99
|
|IZFAS
|9,73
|20.072.700
|% 9,94
|
|SAYAS
|25,26
|91.579.955
|% 9,92
|
|AVOD
|9,49
|665.342.194
|% -9,96
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|SEKUR
|32,90
|5.628.349
|% -7,27
|
|GARAN
|6,92
|2.509.107.011
|% -1,00
|
|VESTL
|38,36
|953.283.436
|% 3,40
|
|SISE
|7,34
|829.763.565
|% 1,66
|
|SASA
|45,08
|712.934.638
|% -0,62
|
|AVOD
|9,49
|665.342.194
|% -9,96
|
|GARAN
|6,92
|2.509.107.011
|% -1,00
|
|SKBNK
|1,18
|209.683.882
|% -2,48
|
|GSRAY
|3,71
|611.534.933
|% 3,92
|
|YKBNK
|2,17
|319.663.914
|% 0,46
|
|TSKB
|1,40
|201.742.791
|% 0,72
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0126
|8,0190
|% 1,00
|
|Euro
|9,4575
|9,4810
|% 1,34
|
|Sterlin
|11,0312
|11,0865
|% 1,55
|
|Frank
|8,4955
|8,5467
|% 1,08
|
|Riyal
|2,1333
|2,1440
|% 1,14
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-1,26
|
|Altın Gr.
|445
|445
|4,65
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.991
|4,00
|
|Tam
|2.933
|3.009
|4,82
|
|Yarım
|1.418
|1.456
|2,33
|
|Çeyrek
|711
|728
|1,17
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,45
|0,06
|
|B. Petrol
|63,75
|63,75
|1,80
|