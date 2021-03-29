BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
29.03.2021 13:57
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A47C842000BA5CA
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
29/03/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 29 Mart 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A47C842000BA5CA numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921402
BIST
13:521.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,14
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.397
En Düşük
1.382
13:528,1737
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0934
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,1843
En Düşük
8,0015
13:529,6345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0728
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6508
En Düşük
9,4521
13:52453,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,69
|Açılış
|: 453,82
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,09
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler13:50
|TRILC
|50,40
|179.565.942
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|4.631.839
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|51.802.642
|% 9,98
|
|RTALB
|25,36
|142.872.197
|% 9,97
|
|CMBTN
|306,60
|6.314.120
|% 9,97
|
|UMPAS
|2,18
|855.946
|% -9,92
|
|VAKKO
|13,56
|9.947.022
|% -9,66
|
|YESIL
|120,00
|53.949.395
|% -7,69
|
|MMCAS
|5,65
|57.292
|% -6,61
|
|YBTAS
|15.107,30
|91.536
|% -5,57
|
|KRDMD
|7,01
|1.183.351.663
|% 6,37
|
|GARAN
|6,94
|909.206.840
|% 0,87
|
|BJKAS
|7,32
|633.906.668
|% 5,63
|
|EKGYO
|2,02
|587.953.962
|% 9,19
|
|PETKM
|5,62
|393.879.526
|% 3,31
|
|EKGYO
|2,02
|587.953.962
|% 9,19
|
|KRDMD
|7,01
|1.183.351.663
|% 6,37
|
|GARAN
|6,94
|909.206.840
|% 0,87
|
|DOHOL
|3,37
|305.659.951
|% 4,01
|
|BJKAS
|7,32
|633.906.668
|% 5,63
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1713
|8,1794
|% 1,23
|
|Euro
|9,6248
|9,6381
|% 0,80
|
|Sterlin
|11,2724
|11,3289
|% 1,46
|
|Frank
|8,6666
|8,7188
|% 1,14
|
|Riyal
|2,1730
|2,1839
|% 1,16
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-5,41
|
|Altın Gr.
|453
|454
|3,42
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|26,00
|
|Tam
|2.980
|3.057
|30,57
|
|Yarım
|1.440
|1.479
|14,79
|
|Çeyrek
|722
|739
|7,39
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,85
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,01
|
|B. Petrol
|65,01
|65,01
|0,58
|