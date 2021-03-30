BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
30.03.2021 13:10
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A47EC8200053B49
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
30/03/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 30 Mart 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A47EC8200053B49 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921743
BIST
13:061.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -11,43
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.380
13:068,3606
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 0,1611
|Açılış
|: 8,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3671
En Düşük
8,1884
13:069,8269
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 0,1592
|Açılış
|: 9,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,8331
En Düşük
9,6398
13:06455,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 4,21
|Açılış
|: 455,15
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
457,10
En Düşük
450,73
BIST En Aktif Hisseler13:06
|VANGD
|6,93
|9.802.564
|% 10,00
|
|CMBTN
|337,20
|5.861.885
|% 9,98
|
|LUKSK
|80,50
|8.743.317
|% 9,97
|
|BLCYT
|17,24
|77.352.224
|% 9,95
|
|GLRYH
|11,16
|17.667.359
|% 9,95
|
|DENGE
|7,33
|1.868.978
|% -9,95
|
|SANEL
|5,08
|1.820.209
|% -8,96
|
|IDEAS
|82,00
|2.630.808
|% -8,89
|
|ATSYH
|4,30
|131.767
|% -8,51
|
|UZERB
|49,70
|159.034
|% -8,22
|
|FROTO
|193,20
|736.175.400
|% 4,43
|
|GARAN
|6,84
|518.328.510
|% -0,73
|
|THYAO
|12,48
|478.034.071
|% 0,00
|
|BJKAS
|7,75
|433.169.755
|% 6,16
|
|EKGYO
|1,93
|414.534.831
|% -4,93
|
|EKGYO
|1,93
|414.534.831
|% -4,93
|
|IHLGM
|1,12
|119.535.010
|% -1,75
|
|GARAN
|6,84
|518.328.510
|% -0,73
|
|YKBNK
|2,17
|162.307.880
|% -0,91
|
|OSTIM
|3,06
|203.657.289
|% 2,34
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3545
|8,3606
|% 1,96
|
|Euro
|9,8162
|9,8269
|% 1,65
|
|Sterlin
|11,4591
|11,5165
|% 1,95
|
|Frank
|8,8285
|8,8817
|% 1,66
|
|Riyal
|2,2202
|2,2313
|% 1,96
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.696
|-16,56
|
|Altın Gr.
|455
|455
|4,09
|
|Cumhuriyet
|3.015
|3.061
|43,00
|
|Tam
|2.999
|3.077
|40,41
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|19,55
|
|Çeyrek
|727
|744
|9,77
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,48
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,07
|
|B. Petrol
|64,60
|64,60
|-0,32
|