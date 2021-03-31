BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
31.03.2021 15:10
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A481142000FDA2C
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
31/03/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 31 Mart 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A481142000FDA2C numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922140
BIST
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1.404
En Düşük
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15:348,2669
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En Düşük
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15:349,7315
En Yüksek
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|
|VAKFN
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|16.323.566
|% -9,94
|
|GARAN
|6,72
|1.850.336.418
|% -0,88
|
|SASA
|47,62
|1.320.982.044
|% 7,11
|
|KOZAL
|116,80
|711.330.577
|% 1,39
|
|BJKAS
|8,06
|617.218.467
|% 6,33
|
|FROTO
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|573.849.189
|% 0,05
|
|GARAN
|6,72
|1.850.336.418
|% -0,88
|
|SKBNK
|1,21
|169.856.376
|% 0,83
|
|EKGYO
|1,92
|162.169.376
|% -0,52
|
|BJKAS
|8,06
|617.218.467
|% 6,33
|
|KRDMD
|7,09
|542.772.578
|% 0,14
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,2587
|8,2640
|% -0,71
|
|Euro
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|% -0,47
|
|Sterlin
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|
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|8,7477
|8,8004
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|
|Riyal
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|% -0,52
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
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|1.687
|1.687
|2,00
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|Altın Gr.
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|449
|-2,19
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|2.973
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|-5,00
|
|Tam
|2.958
|3.035
|-6,37
|
|Yarım
|1.430
|1.468
|-3,08
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