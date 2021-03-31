BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
31.03.2021 18:17
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A481142001820EB
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
31/03/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 31 Mart 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A481142001820EB numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922306
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,06
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
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1.404
En Düşük
1.390
18:058,2495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0738
|Açılış
|: 8,2300
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|Önceki Kapanış
|: 8,2800
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8,3986
En Düşük
8,2164
18:059,7456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0287
|Açılış
|: 9,6700
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|Önceki Kapanış
|: 9,7100
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9,9109
En Düşük
9,6805
18:05453,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,21
|Açılış
|: 453,54
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|Önceki Kapanış
|: 451,33
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455,42
En Düşük
446,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|72,30
|59.383.381
|% 9,96
|
|INVEO
|133,70
|36.296.043
|% 9,95
|
|TRILC
|60,90
|20.549.487
|% 9,93
|
|CEOEM
|6,36
|49.855.224
|% 9,84
|
|BERA
|24,44
|68.054.129
|% 8,82
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|IDEAS
|79,20
|2.839.162
|% -10,00
|
|ULUUN
|15,07
|273.686.377
|% -8,33
|
|OZRDN
|8,60
|600.421
|% -4,44
|
|KRVGD
|17,64
|190.145.802
|% -4,29
|
|RALYH
|3,86
|964.630
|% -3,74
|
|ULUUN
|15,07
|273.686.377
|% -8,33
|
|ISKPL
|46,28
|253.981.391
|% 2,39
|
|KRVGD
|17,64
|190.145.802
|% -4,29
|
|HDFGS
|5,26
|176.792.426
|% 5,20
|
|ENJSA
|11,70
|120.778.855
|% 4,19
|
|IHLGM
|1,11
|54.223.855
|% 0,00
|
|HDFGS
|5,26
|176.792.426
|% 5,20
|
|PEKGY
|2,00
|33.313.343
|% 2,04
|
|KRVGD
|17,64
|190.145.802
|% -4,29
|
|ENJSA
|11,70
|120.778.855
|% 4,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2481
|8,2495
|% -0,89
|
|Euro
|9,7150
|9,7456
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,3653
|11,4223
|% -0,42
|
|Frank
|8,7347
|8,7874
|% -0,82
|
|Riyal
|2,1948
|2,2058
|% -0,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|24,20
|
|Altın Gr.
|453
|453
|2,12
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|2,00
|
|Tam
|2.965
|3.042
|0,65
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|0,32
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,39
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,03
|
|B. Petrol
|64,35
|64,35
|0,18
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Seans Raporu
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17:59KRVGD
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 17.76 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 921, 598 adet işlem
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