BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
01.04.2021 18:03
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A483802001500C2
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
01/04/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 1 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A483802001500C2 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922671
BIST
18:051.427
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 34,83
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.427
En Düşük
1.399
18:058,1204
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -0,1195
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,0950
18:059,6129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0557
|Açılış
|: 9,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5507
18:05450,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,12
|Açılış
|: 450,21
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERIT
|264,00
|579.389
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,83
|170.003
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|7.835.252
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|50.123.538
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|8.643.091
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|774.605
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,83
|544.712
|% -9,85
|
|DIRIT
|5,95
|141.192
|% -6,15
|
|INTEM
|49,00
|5.186.976
|% -4,95
|
|CEOEM
|6,09
|32.078.267
|% -4,25
|
|GARAN
|7,01
|4.416.524.597
|% 4,78
|
|KOZAL
|120,80
|1.118.027.537
|% 1,51
|
|FROTO
|203,90
|1.094.857.260
|% 5,48
|
|SASA
|47,30
|1.067.677.126
|% 4,83
|
|PETKM
|6,05
|926.614.786
|% 5,22
|
|GARAN
|7,01
|4.416.524.597
|% 4,78
|
|SKBNK
|1,23
|362.375.544
|% 3,36
|
|EKGYO
|1,92
|372.310.170
|% 0,52
|
|TSKB
|1,39
|225.918.808
|% 2,96
|
|ODAS
|3,57
|572.047.757
|% 2,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1117
|8,1230
|% -1,42
|
|Euro
|9,5664
|9,5896
|% -0,82
|
|Sterlin
|11,1943
|11,2504
|% -1,14
|
|Frank
|8,5924
|8,6442
|% -1,17
|
|Riyal
|2,1576
|2,1685
|% -1,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|18,82
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-2,10
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|4,00
|
|Tam
|2.968
|3.044
|2,71
|
|Yarım
|1.434
|1.473
|1,30
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,65
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,83
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,72
|63,72
|0,98
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ARZUM
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