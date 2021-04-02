BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
02.04.2021 11:44
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A4859C20003257B
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
02/04/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 2 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A4859C20003257B numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922785
BIST
13:251.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,34
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.433
13:258,0467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0589
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1260
En Düşük
7,9826
13:259,4918
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,0988
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,5962
En Düşük
9,4208
13:25448,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,74
|Açılış
|: 448,23
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
453,57
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler13:23
|DERHL
|8,69
|20.681.910
|% 10,00
|
|ALKA
|20,36
|25.586.681
|% 9,99
|
|JANTS
|827,00
|219.285.388
|% 9,99
|
|VAKFN
|27,98
|6.159.545
|% 9,98
|
|BURVA
|37,54
|4.058.194
|% 9,96
|
|UTPYA
|33,22
|851.163
|% -9,97
|
|EPLAS
|33,94
|6.274.576
|% -9,93
|
|TRILC
|62,00
|253.989.948
|% -7,39
|
|GLRYH
|12,60
|31.730.178
|% -6,60
|
|BRMEN
|2,72
|205.216
|% -6,53
|
|GARAN
|7,10
|1.436.112.990
|% 1,28
|
|RTALB
|32,70
|613.869.941
|% -3,02
|
|BJKAS
|9,78
|475.802.010
|% 6,77
|
|KOZAL
|122,30
|442.033.384
|% 1,24
|
|SASA
|47,42
|389.006.153
|% 0,25
|
|GARAN
|7,10
|1.436.112.990
|% 1,28
|
|EKGYO
|1,92
|223.622.882
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,19
|298.614.181
|% 3,46
|
|SKBNK
|1,21
|73.282.787
|% -1,63
|
|KARSN
|4,11
|218.535.732
|% 2,49
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0400
|8,0426
|% -0,78
|
|Euro
|9,4793
|9,4992
|% -0,95
|
|Sterlin
|11,0828
|11,1384
|% -0,89
|
|Frank
|8,5050
|8,5563
|% -0,80
|
|Riyal
|2,1354
|2,1461
|% -0,92
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-2,65
|
|Cumhuriyet
|2.948
|2.992
|-37,00
|
|Tam
|2.934
|3.010
|-34,95
|
|Yarım
|1.418
|1.456
|-16,90
|
|Çeyrek
|711
|728
|-8,45
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|