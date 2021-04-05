BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
05.04.2021 12:34
isan 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A48C4C20008AE9D numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923230
BIST
16:501.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 11,48
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.442
En Düşük
1.429
16:508,1213
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0312
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
16:509,5967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0138
|Açılış
|: 9,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
16:50450,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -3,60
|Açılış
|: 450,43
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
448,93
BIST En Aktif Hisseler16:50
|JANTS
|909,70
|310.877.126
|% 10,00
|
|ERBOS
|75,90
|48.811.794
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.692.576
|% 9,99
|
|FENER
|37,76
|118.640.932
|% 9,96
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|20.631.827
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|GLRYH
|10,94
|14.616.509
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,02
|1.364.857.960
|% 5,21
|
|BJKAS
|8,29
|1.012.106.692
|% -9,89
|
|KOZAL
|126,90
|802.949.203
|% 1,44
|
|GARAN
|6,92
|700.210.181
|% 0,56
|
|GUBRF
|76,45
|571.542.284
|% 4,73
|
|EKGYO
|2,02
|1.364.857.960
|% 5,21
|
|IHLGM
|1,17
|147.780.898
|% 4,46
|
|BJKAS
|8,29
|1.012.106.692
|% -9,89
|
|ODAS
|3,69
|388.031.119
|% 5,13
|
|GARAN
|6,92
|700.210.181
|% 0,56
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1166
|8,1213
|% -0,38
|
|Euro
|9,5846
|9,5967
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,2449
|11,3012
|% 0,04
|
|Frank
|8,6106
|8,6624
|% -0,05
|
|Riyal
|2,1576
|2,1685
|% -0,44
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-5,61
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-4,27
|
|Cumhuriyet
|2.979
|3.024
|-4,00
|
|Tam
|2.961
|3.038
|-9,66
|
|Yarım
|1.431
|1.469
|-4,68
|
|Çeyrek
|718
|735
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,88
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|-0,07
|
|B. Petrol
|63,55
|63,55
|-1,31
|
Seans Raporu
16:50
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-
17:00DERHL
Yüzde 9.90 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 381, 560 adet işlem
-
16:59BNTAS
Yüzde 7.07 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 501, 158 adet işlem
-
16:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 91 artarak (% 0.64 ) 1, 241
-
16:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, KRTEK, IZFAS, DERHL, OLMIP, JANTS, BANVT, ERBOS, FENER, NTGAZ
-
16:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDEAS, UMPAS, UTPYA, RODRG, FORMT, GLRYH, BTCIM