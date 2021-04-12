BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
12.04.2021 13:27
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A49C04200086F07 0A49C0420008815E
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
12/04/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 12 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A49C04200086F07 ve 0A49C0420008815E numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926650
BIST
16:191.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,87
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
16:198,1469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0077
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1093
16:199,7097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0065
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,6710
16:19453,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -3,60
|Açılış
|: 453,71
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
453,30
BIST En Aktif Hisseler16:19
|QUAGR
|19,91
|690.996
|% 10,00
|
|PENGD
|4,51
|141.086.105
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TKURU
|334,80
|6.701.453
|% 9,99
|
|TUREX
|15,97
|886.079
|% 9,99
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,54
|292.116.112
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|16.669.953
|% -9,88
|
|NTGAZ
|15,75
|990.153.440
|% -4,72
|
|GARAN
|6,68
|603.080.364
|% 0,60
|
|HALKB
|4,60
|562.131.795
|% 1,32
|
|EREGL
|16,42
|559.656.374
|% 0,67
|
|PETKM
|6,08
|488.866.845
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,08
|326.956.389
|% -0,95
|
|EKGYO
|1,84
|252.838.502
|% -2,13
|
|HALKB
|4,60
|562.131.795
|% 1,32
|
|TSKB
|1,35
|132.790.116
|% 0,00
|
|GARAN
|6,68
|603.080.364
|% 0,60
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1431
|8,1469
|% -0,09
|
|Euro
|9,6998
|9,7097
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,1328
|11,1886
|% -0,08
|
|Frank
|8,7562
|8,8090
|% -0,33
|
|Riyal
|2,1580
|2,1688
|% -0,46
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-6,41
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-3,14
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-20,00
|
|Tam
|2.995
|3.070
|-17,35
|
|Yarım
|1.447
|1.485
|-8,39
|
|Çeyrek
|726
|743
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,13
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,22
|64,22
|1,27
|