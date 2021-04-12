BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarRepo Ters Repo PazarıSözleşme No0A49C042001373A2İşlemin Gerçekleşme Tarihi12/04/2021AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 12 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A49C042001373A2 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözle