BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
15.04.2021 15:37
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A4A2C42001D8442 0A4A2C42001D8427 0A4A2C42001C2036 0A4A2C42001C2037
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
15/04/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 15 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A4A2C42001D8442 0A4A2C42001D8427 0A4A2C42001C2036 0A4A2C42001C2037 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928503
BIST
15:451.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,33
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.398
15:458,0861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0154
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1571
En Düşük
8,0064
15:459,6871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0045
|Açılış
|: 9,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7728
En Düşük
9,6004
15:45454,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 4,34
|Açılış
|: 454,67
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
458,00
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler15:45
|TRGYO
|3,85
|271.817.440
|% 10,00
|
|CEOEM
|6,94
|67.290.669
|% 9,98
|
|BTCIM
|13,73
|8.146.214
|% 9,93
|
|BRKO
|1,54
|1.115.252
|% 8,45
|
|QUAGR
|26,06
|803.170.917
|% 8,22
|
|ITTFH
|2,34
|159.845.276
|% -10,00
|
|SNKRN
|34,20
|871.334
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|499.140.702
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.552.353
|% -9,99
|
|KRTEK
|14,63
|11.042.864
|% -9,97
|
|GARAN
|7,30
|4.685.183.726
|% 4,43
|
|EREGL
|18,26
|1.228.874.999
|% 4,22
|
|SASA
|46,54
|1.056.823.274
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,73
|1.043.502.441
|% 4,46
|
|YKBNK
|2,19
|1.009.015.994
|% 1,86
|
|GARAN
|7,30
|4.685.183.726
|% 4,43
|
|YKBNK
|2,19
|1.009.015.994
|% 1,86
|
|TSKB
|1,34
|225.569.115
|% 0,75
|
|AKBNK
|5,03
|763.552.913
|% 1,82
|
|EKGYO
|1,86
|257.976.651
|% -0,53
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0823
|8,0861
|% 0,19
|
|Euro
|9,6780
|9,6871
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,1207
|11,1764
|% 0,39
|
|Frank
|8,7237
|8,7763
|% 0,23
|
|Riyal
|2,1492
|2,1600
|% 0,24
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|11,50
|
|Altın Gr.
|456
|456
|5,86
|
|Cumhuriyet
|3.019
|3.065
|23,00
|
|Tam
|3.005
|3.083
|23,34
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|11,29
|
|Çeyrek
|729
|746
|5,65
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,61
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|0,08
|
|B. Petrol
|66,35
|66,35
|-0,23
|
Seans Raporu
15:45
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15:58GARAN
Yüzde 4.58 oranında artışla 7.31 lira fiyatla işlem gören hissede 648, 778, 617 adet işlem
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15:57NTHOL
Yüzde 6.47 oranında artışla 5.43 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 660, 721 adet işlem
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15:56XU100
Endeks 1, 411 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 19, 506.00 milyon TL de
-
15:55KRDMD
Yüzde 4.46 oranında artışla 7.73 lira fiyatla işlem gören hissede 136, 702, 423 adet işlem
-
15:53SARKY
Yüzde 7.19 oranında artışla 16.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 954, 690 adet işlem