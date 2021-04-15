BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarRepo Ters Repo PazarıSözleşme No0A4A2C42001D8442 0A4A2C42001D8427 0A4A2C42001C2036 0A4A2C42001C2037İşlemin Gerçekleşme Tarihi15/04/2021AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 15 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A4A2C42001D8442 0A4A2C42001D8427 0A4A2C42001C2036 0A4A2C42001C2037 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928503BIST