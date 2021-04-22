BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
22.04.2021 12:05
Nisan 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A4B29C200043487 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930486
BIST
12:201.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,83
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.338
En Düşük
1.309
12:208,3011
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,1220
|Açılış
|: 8,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
12:209,9906
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1240
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0816
En Düşük
9,8213
12:20477,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,54
|Açılış
|: 477,75
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler12:19
|FORMT
|1,15
|4.528.401
|% 15,00
|
|UMPAS
|1,76
|50.153
|% 10,00
|
|SEKUR
|22,76
|3.341.167
|% 9,95
|
|MMCAS
|5,66
|56.215
|% 9,90
|
|ATLAS
|2,27
|22.071.566
|% 9,66
|
|UFUK
|13,77
|14.293
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,51
|31.067
|% -9,98
|
|NUGYO
|11,40
|1.084.562
|% -9,95
|
|ADESE
|1,81
|801.834
|% -9,95
|
|GSRAY
|3,22
|48.991.079
|% -9,80
|
|GARAN
|7,02
|862.075.727
|% 0,86
|
|EREGL
|17,99
|390.168.155
|% 0,84
|
|KOZAL
|107,30
|259.151.615
|% 2,09
|
|SISE
|7,15
|233.178.888
|% 0,28
|
|PETKM
|6,35
|229.968.049
|% -0,47
|
|GARAN
|7,02
|862.075.727
|% 0,86
|
|EKGYO
|1,80
|178.140.810
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,07
|165.770.086
|% 0,00
|
|TSKB
|1,21
|69.976.697
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,04
|44.043.632
|% 0,00
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2951
|8,2969
|% 1,44
|
|Euro
|9,9838
|9,9914
|% 1,26
|
|Sterlin
|11,4943
|11,5520
|% 1,17
|
|Frank
|9,0214
|9,0758
|% 1,51
|
|Riyal
|2,2064
|2,2175
|% 1,44
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-3,31
|
|Altın Gr.
|477
|477
|5,52
|
|Cumhuriyet
|3.150
|3.198
|43,00
|
|Tam
|3.139
|3.220
|47,80
|
|Yarım
|1.517
|1.557
|23,12
|
|Çeyrek
|761
|779
|11,56
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,44
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,03
|7,04
|0,05
|
|B. Petrol
|64,79
|64,79
|-0,53
|