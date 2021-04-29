BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
29.04.2021 17:13
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A4C2442001069C1
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
29/04/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 29 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A4C2442001069C1 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932427
BIST
17:211.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 12,51
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.391
17:218,2351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0464
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2519
En Düşük
8,1390
17:219,9929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0436
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0286
En Düşük
9,8754
17:21467,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,10
|Açılış
|: 467,10
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
464,93
BIST En Aktif Hisseler17:21
|CMBTN
|259,60
|11.256.473
|% 10,00
|
|KONYA
|956,00
|31.706.766
|% 10,00
|
|ALCAR
|353,30
|41.169.185
|% 9,99
|
|BRYAT
|367,10
|27.593.102
|% 9,98
|
|AYES
|19,28
|978.388
|% 9,98
|
|FRIGO
|30,20
|51.573.341
|% -9,96
|
|ATLAS
|1,83
|1.278.001
|% -9,85
|
|BNTAS
|6,10
|89.560.536
|% -9,63
|
|SNPAM
|16,00
|78.663
|% -9,14
|
|EKIZ
|7,12
|119.847
|% -8,83
|
|GARAN
|7,20
|898.196.428
|% 1,12
|
|PETKM
|6,71
|675.322.568
|% 2,91
|
|EREGL
|19,18
|593.276.422
|% 1,27
|
|SASA
|36,56
|405.833.099
|% 0,44
|
|KRDMD
|7,12
|384.912.290
|% 1,42
|
|YKBNK
|2,10
|280.833.570
|% 0,00
|
|GARAN
|7,20
|898.196.428
|% 1,12
|
|PETKM
|6,71
|675.322.568
|% 2,91
|
|TSKB
|1,26
|99.130.684
|% 4,13
|
|AKBNK
|4,89
|362.082.701
|% 0,82
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2313
|8,2351
|% 0,57
|
|Euro
|9,9819
|9,9929
|% 0,44
|
|Sterlin
|11,4618
|11,5193
|% 0,68
|
|Frank
|9,0160
|9,0703
|% 0,50
|
|Riyal
|2,1928
|2,2038
|% 0,71
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|-19,00
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-1,86
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,87
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,85
|-0,05
|
|B. Petrol
|67,75
|67,75
|0,97
|