BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
30.04.2021 15:24
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A4C4882000DE5DB
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
30/04/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 30 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A4C4882000DE5DB numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933341
BIST
16:001.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,30
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
16:008,2726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0696
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2786
En Düşük
8,1830
16:0010,0103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0465
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
16:00469,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,62
|Açılış
|: 469,87
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
471,43
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler16:00
|FORMT
|1,32
|14.272.921
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.545.224
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|PRKME
|5,63
|24.409.020
|% 9,96
|
|VAKFN
|26,28
|104.030.215
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|70.866.832
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|BRMEN
|2,01
|74.086
|% -9,05
|
|KOZAL
|114,10
|1.035.178.511
|% 5,26
|
|EREGL
|19,13
|767.749.010
|% -0,67
|
|PETKM
|6,71
|673.704.398
|% 0,15
|
|THYAO
|12,17
|637.874.823
|% 1,59
|
|GARAN
|7,24
|556.954.895
|% 0,14
|
|EKGYO
|1,82
|204.737.603
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,11
|211.737.914
|% 0,48
|
|PETKM
|6,71
|673.704.398
|% 0,15
|
|GARAN
|7,24
|556.954.895
|% 0,14
|
|KRDMD
|7,20
|476.759.390
|% 1,12
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2706
|8,2726
|% 0,85
|
|Euro
|10,0006
|10,0103
|% 0,47
|
|Sterlin
|11,4304
|11,4878
|% 0,28
|
|Frank
|9,0328
|9,0872
|% 0,53
|
|Riyal
|2,1963
|2,2073
|% 0,75
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-1,44
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,75
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,18
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,06
|
|B. Petrol
|66,73
|66,73
|-1,32
|