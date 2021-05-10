BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
10.05.2021 15:09
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A4DB042000F1EC6
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
10/05/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 10 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A4DB042000F1EC6 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935669
BIST
16:241.458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 16,21
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.461
En Düşük
1.448
16:248,2630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0290
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
16:2410,0547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0279
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
16:24489,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,28
|Açılış
|: 489,07
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
489,40
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler16:24
|DOCO
|800,80
|116.064.946
|% 10,00
|
|INVEO
|132,00
|105.226.305
|% 10,00
|
|YONGA
|28,42
|1.242.210
|% 9,98
|
|ISKPL
|33,56
|18.607.762
|% 9,96
|
|TGSAS
|15,25
|7.541.935
|% 9,95
|
|VAKFN
|13,99
|3.829.944
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,70
|295.859
|% -7,78
|
|BRKO
|1,12
|1.499.711
|% -7,44
|
|AYEN
|6,17
|56.253.632
|% -5,95
|
|DEVA
|29,70
|102.227.032
|% -5,71
|
|GARAN
|7,78
|1.200.781.762
|% 0,78
|
|PETKM
|6,61
|964.593.149
|% 1,23
|
|THYAO
|13,20
|814.012.485
|% 1,62
|
|KOZAL
|129,70
|740.821.925
|% 0,39
|
|KRDMD
|8,65
|718.225.969
|% 2,00
|
|YKBNK
|2,14
|356.136.596
|% 0,47
|
|GARAN
|7,78
|1.200.781.762
|% 0,78
|
|PETKM
|6,61
|964.593.149
|% 1,23
|
|EKGYO
|1,88
|211.264.129
|% 2,17
|
|DOHOL
|3,08
|279.902.733
|% 3,01
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2603
|8,2630
|% 0,35
|
|Euro
|10,0484
|10,0547
|% 0,28
|
|Sterlin
|11,6381
|11,6965
|% 1,37
|
|Frank
|9,1502
|9,2053
|% 0,51
|
|Riyal
|2,1966
|2,2076
|% 0,35
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|10,64
|
|Altın Gr.
|489
|489
|4,28
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,75
|27,78
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,36
|0,09
|
|B. Petrol
|68,80
|68,80
|0,52
|
Seans Raporu
16:24
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