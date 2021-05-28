BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
28.05.2021 15:14
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A503882000F17E4 0A503882000DC860
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
28/05/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 28 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A503882000F17E4 ve 0A503882000DC860 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938676
BIST
18:051.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,03
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.423
En Düşük
1.401
18:058,5666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0684
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,6136
En Düşük
8,4921
18:0510,4589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0703
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4730
En Düşük
10,3424
18:05523,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 5,44
|Açılış
|: 523,70
|
|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
525,15
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|7,15
|5.986.130
|% 10,00
|
|IZTAR
|22,46
|26.060.084
|% 9,99
|
|UTPYA
|28,30
|1.591.737
|% 9,95
|
|VKING
|6,36
|6.298.703
|% 9,84
|
|YAYLA
|3,50
|48.151.984
|% 9,72
|
|GEDZA
|41,22
|64.567.256
|% -9,96
|
|KUTPO
|40,12
|74.683.176
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|37.281.129
|% -9,93
|
|TRILC
|42,28
|259.353.864
|% -9,08
|
|USAK
|2,34
|102.154.641
|% -8,95
|
|GARAN
|7,98
|1.624.525.760
|% 0,25
|
|THYAO
|12,98
|1.113.234.119
|% -0,54
|
|EREGL
|19,21
|855.566.571
|% 1,86
|
|BIMAS
|64,25
|673.152.690
|% 6,29
|
|YKBNK
|2,16
|623.148.588
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|623.148.588
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|386.330.705
|% -0,53
|
|GARAN
|7,98
|1.624.525.760
|% 0,25
|
|TSKB
|1,32
|121.379.532
|% 0,00
|
|THYAO
|12,98
|1.113.234.119
|% -0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5630
|8,5666
|% 0,80
|
|Euro
|10,4511
|10,4589
|% 0,68
|
|Sterlin
|12,1307
|12,1916
|% 0,81
|
|Frank
|9,4947
|9,5519
|% 0,61
|
|Riyal
|2,2789
|2,2904
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|2,42
|
|Altın Gr.
|523
|523
|4,80
|
|Cumhuriyet
|3.450
|3.502
|48,00
|
|Tam
|3.433
|3.521
|47,72
|
|Yarım
|1.659
|1.703
|23,08
|
|Çeyrek
|832
|852
|11,54
|
|Gümüş.Ons
|27,86
|27,89
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,68
|0,06
|
|B. Petrol
|69,38
|69,38
|0,18
|