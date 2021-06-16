BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
16.06.2021 11:27
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı (Normal Emirler Pazarı)
İlgili İşlem Sırası
TRD250222F15_KESN_T1
Sözleşme No
0A52E5420005F19A
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
16/06/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 16 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A52E5420005F19A numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942591
BIST
12:081.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,77
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.436
12:088,5393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0181
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
12:0810,3599
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0224
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
12:08509,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,91
|Açılış
|: 509,56
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler12:08
|UZERB
|45,98
|443.891
|% 10,00
|
|ETYAT
|3,79
|877.412
|% 8,91
|
|EUKYO
|7,63
|5.860.529
|% 7,92
|
|OYYAT
|25,14
|71.792.583
|% 7,34
|
|GEDZA
|42,80
|17.682.253
|% 5,57
|
|BAGFS
|19,17
|32.589
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|26.062.509
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|110.647
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.017.714
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|110.588
|% -9,93
|
|THYAO
|14,64
|543.817.884
|% 1,04
|
|BOBET
|5,74
|439.802.757
|% -4,81
|
|GARAN
|8,35
|326.871.231
|% -0,83
|
|HALKB
|5,22
|267.824.896
|% -2,61
|
|YESIL
|2,40
|237.274.618
|% -6,61
|
|YESIL
|2,40
|237.274.618
|% -6,61
|
|EKGYO
|2,22
|179.147.469
|% 1,37
|
|BOBET
|5,74
|439.802.757
|% -4,81
|
|HALKB
|5,22
|267.824.896
|% -2,61
|
|GARAN
|8,35
|326.871.231
|% -0,83
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5372
|8,5393
|% -0,21
|
|Euro
|10,3526
|10,3599
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,9883
|12,0484
|% -0,24
|
|Frank
|9,4561
|9,5131
|% -0,33
|
|Riyal
|2,2671
|2,2785
|% -0,35
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|0,34
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-1,86
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|63,00
|
|Tam
|3.358
|3.442
|-17,06
|
|Yarım
|1.623
|1.665
|-8,25
|
|Çeyrek
|814
|833
|-4,13
|
|Gümüş.Ons
|27,73
|27,76
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,14
|74,14
|0,15
|
Seans Raporu
12:08
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12:20
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 5 artarak (% 0.04 ) 1, 270
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12:20
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12:20
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12:20
Bu seansda işlem gören 213 hisse senedinden 59 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 135 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 19 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem