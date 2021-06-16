Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

16.06.2021 11:27



BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı (Normal Emirler Pazarı)
İlgili İşlem Sırası
TRD250222F15_KESN_T1
Sözleşme No
0A52E5420005F19A
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
16/06/2021
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 16 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A52E5420005F19A numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942591


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:081.440
Değişim :  -0,19% |  -2,77
Açılış :  1.441  
Önceki Kapanış :  1.443  
En Yüksek
1.445 En Düşük
1.436
BIST En Aktif Hisseler12:08
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UZERB 45,98 443.891 % 10,00  
ETYAT 3,79 877.412 % 8,91  
EUKYO 7,63 5.860.529 % 7,92  
OYYAT 25,14 71.792.583 % 7,34  
GEDZA 42,80 17.682.253 % 5,57  
daha fazla
12:08 Alış Satış %  
Dolar 8,5372 8,5393 % -0,21  
Euro 10,3526 10,3599 % -0,22  
Sterlin 11,9883 12,0484 % -0,24  
Frank 9,4561 9,5131 % -0,33  
Riyal 2,2671 2,2785 % -0,35  
daha fazla
12:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.859 1.859 0,34  
Altın Gr. 510 510 -1,86  
Cumhuriyet 3.394 3.445 63,00  
Tam 3.358 3.442 -17,06  
Yarım 1.623 1.665 -8,25  
Çeyrek 814 833 -4,13  
Gümüş.Ons 27,73 27,76 0,08  
Gümüş Gr. 7,60 7,61 -0,01  
B. Petrol 74,14 74,14 0,15  
Seans Raporu 12:08
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru