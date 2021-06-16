BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarKesin Alım Satım Pazarı (NORMAL EMİRLER PAZARI)İlgili İşlem SırasıTRSKRSN72311_KESN_T0 TRSAKFHK2111_KESN_T0Sözleşme No0A52E542000D0C11 0A52E542000D0695İşlemin Gerçekleşme Tarihi16/06/2021AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 16 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A52E542000D0C11 ve 0A52E542000D0695 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942660BIST