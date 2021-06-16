BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
16.06.2021 16:25
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı (NORMAL EMİRLER PAZARI)
İlgili İşlem Sırası
TRSKRSN72311_KESN_T0 TRSAKFHK2111_KESN_T0
Sözleşme No
0A52E542000D0C11 0A52E542000D0695
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
16/06/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 16 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A52E542000D0C11 ve 0A52E542000D0695 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942660
BIST
17:271.435
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -7,31
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.432
17:278,5395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0179
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
17:2710,3612
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0211
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
17:27510,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,47
|Açılış
|: 510,00
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler17:27
|PENTA
|35,20
|73.695.534
|% 10,00
|
|UZERB
|45,98
|959.924
|% 10,00
|
|ISKUR
|320.100,00
|320.100
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,33
|1.964.563
|% 9,89
|
|EUKYO
|7,72
|10.512.133
|% 9,19
|
|BAGFS
|19,17
|302.081
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|29.127.975
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|307.022
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.291.077
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|2.711.405
|% -9,93
|
|THYAO
|14,40
|1.289.958.705
|% -0,62
|
|BOBET
|5,56
|837.632.580
|% -7,79
|
|GARAN
|8,37
|803.535.465
|% -0,59
|
|KOZAL
|126,40
|686.135.890
|% 1,61
|
|EKGYO
|2,22
|449.247.991
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,22
|449.247.991
|% 1,37
|
|BOBET
|5,56
|837.632.580
|% -7,79
|
|YESIL
|2,32
|306.771.817
|% -9,73
|
|DOHOL
|2,97
|359.459.979
|% 0,68
|
|GARAN
|8,37
|803.535.465
|% -0,59
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5364
|8,5395
|% -0,21
|
|Euro
|10,3546
|10,3612
|% -0,20
|
|Sterlin
|12,0130
|12,0733
|% -0,03
|
|Frank
|9,4544
|9,5113
|% -0,35
|
|Riyal
|2,2701
|2,2815
|% -0,21
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-2,21
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|3.383
|3.434
|-11,00
|
|Tam
|3.364
|3.449
|-10,72
|
|Yarım
|1.626
|1.668
|-5,19
|
|Çeyrek
|816
|834
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|27,76
|27,79
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|74,29
|74,29
|0,30
|
Seans Raporu
17:27
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17:42PKENT
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 2, 500.00 lira fiyatla işlem gören hissede 639 adet işlem
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17:41MAKTK
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 2.91 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 697, 926 adet işlem
-
17:40XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 43 altında . İşlem hacmi 10, 349.00 milyon TL de
-
17:40ARSAN
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 652, 170 adet işlem
-
17:39ARSAN
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 4.73 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 651, 463 adet işlem