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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

16.06.2021 16:25



BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı (NORMAL EMİRLER PAZARI)
İlgili İşlem Sırası
TRSKRSN72311_KESN_T0 TRSAKFHK2111_KESN_T0
Sözleşme No
0A52E542000D0C11 0A52E542000D0695
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
16/06/2021
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 16 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A52E542000D0C11 ve 0A52E542000D0695 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942660


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Yarım 1.626 1.668 -5,19  
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