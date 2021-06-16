BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
16.06.2021 16:42
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
S-NORMAL_REPN_T0-ON
Sözleşme No
0A52E542000D144C 0A52E542000D1426
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
16/06/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 16 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A52E542000D144C ve 0A52E542000D1426 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942668
BIST
16:571.433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -9,68
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.432
16:578,5379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0195
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
16:5710,3602
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0221
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
16:57510,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,97
|Açılış
|: 510,50
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler16:57
|PENTA
|35,20
|73.424.564
|% 10,00
|
|ISKUR
|320.100,00
|320.100
|% 10,00
|
|UZERB
|45,98
|959.924
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,33
|1.746.539
|% 9,89
|
|EUKYO
|7,70
|10.174.350
|% 8,91
|
|BAGFS
|19,17
|302.081
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|28.713.089
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|307.022
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.277.265
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|2.711.405
|% -9,93
|
|THYAO
|14,33
|1.221.271.573
|% -1,10
|
|BOBET
|5,61
|822.255.667
|% -6,97
|
|GARAN
|8,36
|768.168.582
|% -0,71
|
|KOZAL
|125,40
|587.669.086
|% 0,80
|
|EKGYO
|2,22
|445.678.688
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,22
|445.678.688
|% 1,37
|
|BOBET
|5,61
|822.255.667
|% -6,97
|
|YESIL
|2,32
|306.581.705
|% -9,73
|
|DOHOL
|2,97
|336.155.066
|% 0,68
|
|GARAN
|8,36
|768.168.582
|% -0,71
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5352
|8,5379
|% -0,23
|
|Euro
|10,3538
|10,3602
|% -0,21
|
|Sterlin
|12,0197
|12,0799
|% 0,02
|
|Frank
|9,4587
|9,5156
|% -0,30
|
|Riyal
|2,2708
|2,2822
|% -0,18
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|2,09
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-1,26
|
|Cumhuriyet
|3.379
|3.430
|-15,00
|
|Tam
|3.363
|3.447
|-12,18
|
|Yarım
|1.625
|1.668
|-5,90
|
|Çeyrek
|815
|834
|-2,95
|
|Gümüş.Ons
|27,80
|27,83
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,00
|
|B. Petrol
|74,36
|74,36
|0,37
|
Seans Raporu
16:57
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