BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









n Gerçekleşme Tarihi23/06/2021AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 23 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A53E0420005940A ve 0A53E04200065373 numaralı Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943724BIST