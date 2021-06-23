BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
23.06.2021 12:02
n Gerçekleşme Tarihi
23/06/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 23 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A53E0420005940A ve 0A53E04200065373 numaralı Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943724
BIST
14:471.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -6,01
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.401
14:478,6449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0050
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
14:4710,3289
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0052
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3534
En Düşük
10,2595
14:47495,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,77
|Açılış
|: 495,53
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
496,86
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler14:47
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|25.890.120
|% 9,99
|
|OZBAL
|12,24
|70.584.010
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,69
|21.836.601
|% 9,96
|
|RAYSG
|9,85
|1.625.503
|% 9,93
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|ESCOM
|5,81
|36.269.459
|% -6,29
|
|DIRIT
|4,75
|39.443
|% -5,94
|
|SUMAS
|55,50
|57.906
|% -5,93
|
|THYAO
|14,51
|742.999.989
|% -1,69
|
|EKGYO
|2,10
|689.307.417
|% -2,33
|
|GARAN
|8,20
|637.688.156
|% -1,44
|
|HALKB
|5,26
|567.941.434
|% -0,19
|
|KOZAL
|122,00
|480.043.714
|% 0,49
|
|EKGYO
|2,10
|689.307.417
|% -2,33
|
|HALKB
|5,26
|567.941.434
|% -0,19
|
|YKBNK
|2,18
|222.071.649
|% -0,91
|
|GARAN
|8,20
|637.688.156
|% -1,44
|
|THYAO
|14,51
|742.999.989
|% -1,69
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6434
|8,6449
|% -0,06
|
|Euro
|10,3219
|10,3289
|% -0,05
|
|Sterlin
|12,0348
|12,0951
|% 0,05
|
|Frank
|9,3838
|9,4403
|% 0,02
|
|Riyal
|2,2977
|2,3093
|% -0,08
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|4,98
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,71
|
|Cumhuriyet
|3.277
|3.327
|-12,00
|
|Tam
|3.266
|3.350
|-7,41
|
|Yarım
|1.578
|1.620
|-3,59
|
|Çeyrek
|792
|810
|-1,79
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,21
|0,04
|
|B. Petrol
|75,36
|75,36
|0,55
|
Seans Raporu
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