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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

23.06.2021 12:02


n Gerçekleşme Tarihi
23/06/2021
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 23 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A53E0420005940A ve 0A53E04200065373 numaralı Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943724


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KENT 243,20 1.053.249 % 10,00  
CEOEM 14,98 25.890.120 % 9,99  
OZBAL 12,24 70.584.010 % 9,97  
DAGHL 13,69 21.836.601 % 9,96  
RAYSG 9,85 1.625.503 % 9,93  
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Riyal 2,2977 2,3093 % -0,08  
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14:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.784 1.784 4,98  
Altın Gr. 495 495 0,71  
Cumhuriyet 3.277 3.327 -12,00  
Tam 3.266 3.350 -7,41  
Yarım 1.578 1.620 -3,59  
Çeyrek 792 810 -1,79  
Gümüş.Ons 25,91 25,94 0,16  
Gümüş Gr. 7,21 7,21 0,04  
B. Petrol 75,36 75,36 0,55  
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