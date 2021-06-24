BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
24.06.2021 15:45
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
S-NORMAL_REPN_T0-ON
Sözleşme No
0A540442000DC393
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
24/06/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 24 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A540442000DC393 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943964
BIST
16:081.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 11,68
|Açılış
|: 1.405
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.415
En Düşük
1.405
16:088,6884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0484
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,7004
En Düşük
8,6368
16:0810,3984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0880
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3999
En Düşük
10,3104
16:08498,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 4,04
|Açılış
|: 498,27
|
|Önceki Kapanış
|: 494,23
|
500,02
En Düşük
492,96
BIST En Aktif Hisseler16:08
|BAGFS
|17,49
|1.977.916
|% 10,00
|
|DENGE
|3,41
|276.046
|% 10,00
|
|RTALB
|22,02
|55.924.396
|% 9,99
|
|TKURU
|203,70
|6.790.069
|% 9,99
|
|KENT
|267,50
|3.026.320
|% 9,99
|
|CEOEM
|13,49
|146.178.981
|% -9,95
|
|TSGYO
|3,17
|16.275.294
|% -6,21
|
|SNKRN
|29,10
|183.836
|% -5,83
|
|SEKFK
|6,28
|17.401.480
|% -4,99
|
|VKGYO
|1,59
|48.868.675
|% -4,79
|
|GARAN
|8,41
|736.395.634
|% 1,69
|
|THYAO
|14,58
|730.371.958
|% 0,14
|
|EKGYO
|2,13
|524.849.421
|% 0,95
|
|YKBNK
|2,26
|513.711.322
|% 3,67
|
|KRDMD
|6,69
|389.986.836
|% 0,60
|
|EKGYO
|2,13
|524.849.421
|% 0,95
|
|YKBNK
|2,26
|513.711.322
|% 3,67
|
|GARAN
|8,41
|736.395.634
|% 1,69
|
|HALKB
|5,34
|344.124.187
|% 2,10
|
|KRDMD
|6,69
|389.986.836
|% 0,60
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6868
|8,6884
|% 0,56
|
|Euro
|10,3918
|10,3984
|% 0,85
|
|Sterlin
|12,0506
|12,1110
|% 0,19
|
|Frank
|9,4226
|9,4794
|% 0,55
|
|Riyal
|2,3081
|2,3197
|% 0,49
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|6,02
|
|Altın Gr.
|498
|498
|3,94
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|8,00
|
|Tam
|3.286
|3.368
|8,65
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|4,18
|
|Çeyrek
|797
|815
|2,09
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,12
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,09
|
|B. Petrol
|74,78
|74,78
|-0,41
|
Seans Raporu
16:08
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16:18TUCLK
Yüzde 6.18 oranında artışla 12.03 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 522, 982 adet işlem
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16:14FRIGO
Yüzde 4.96 oranında artışla 19.48 lira fiyatla işlem gören hissede 565, 149 adet işlem
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16:13DMSAS
Yüzde 9.72 oranında artışla 7.79 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 265, 850 adet işlem