BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
25.06.2021 16:03
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
S-NORMAL_REPN_T0-ON
Sözleşme No
0A542902000E04AD
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
25/06/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 25 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A542902000E04AD numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944153
BIST
16:281.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -7,94
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.401
16:288,7110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0023
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7110
En Düşük
8,6753
16:2810,4281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0222
|Açılış
|: 10,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4281
En Düşük
10,3652
16:28499,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,83
|Açılış
|: 499,88
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
500,42
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler16:28
|ALKA
|16,50
|4.856.341
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|17.094.821
|% 9,98
|
|TKURU
|224,00
|8.130.435
|% 9,97
|
|NIBAS
|13,12
|6.607.399
|% 9,97
|
|DENGE
|3,75
|1.692.082
|% 9,97
|
|KENT
|240,80
|2.899.433
|% -9,98
|
|CEOEM
|12,15
|33.445.551
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.503.122
|% -9,86
|
|BERA
|13,08
|153.435.795
|% -7,17
|
|QNBFB
|43,22
|114.680
|% -5,92
|
|THYAO
|14,37
|528.193.841
|% -1,64
|
|KRDMD
|6,87
|483.613.397
|% 2,38
|
|GARAN
|8,31
|416.599.730
|% -0,36
|
|VAKFN
|12,07
|337.304.881
|% -5,56
|
|FENER
|39,36
|336.114.901
|% 1,44
|
|EKGYO
|2,09
|210.438.097
|% -1,42
|
|YKBNK
|2,23
|202.187.818
|% -0,89
|
|KRDMD
|6,87
|483.613.397
|% 2,38
|
|PETKM
|5,45
|274.178.162
|% 0,18
|
|GARAN
|8,31
|416.599.730
|% -0,36
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7076
|8,7110
|% 0,03
|
|Euro
|10,4214
|10,4281
|% 0,21
|
|Sterlin
|12,0590
|12,1195
|% -0,26
|
|Frank
|9,4612
|9,5182
|% 0,13
|
|Riyal
|2,3111
|2,3227
|% -0,18
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|14,15
|
|Altın Gr.
|499
|500
|2,47
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.359
|7,00
|
|Tam
|3.292
|3.375
|3,79
|
|Yarım
|1.591
|1.633
|1,84
|
|Çeyrek
|798
|816
|0,92
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,24
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,07
|
|B. Petrol
|75,84
|75,84
|0,28
|
Seans Raporu
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