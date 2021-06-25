BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
25.06.2021 16:10
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRSKORT22213_KESN_T0
Sözleşme No
0A542902000D17C9
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
25/06/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 25 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A542902000D17C9 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944155
BIST
16:101.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -7,42
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.401
16:108,6946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0141
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7087
En Düşük
8,6753
16:1010,4097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0038
|Açılış
|: 10,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4097
En Düşük
10,3652
16:10499,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,94
|Açılış
|: 499,99
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
500,42
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler16:10
|ALKA
|16,50
|4.828.440
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|17.017.445
|% 9,98
|
|TKURU
|224,00
|8.101.091
|% 9,97
|
|NIBAS
|13,12
|6.583.691
|% 9,97
|
|DENGE
|3,75
|1.692.082
|% 9,97
|
|KENT
|240,80
|2.899.433
|% -9,98
|
|CEOEM
|12,15
|33.391.205
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.495.523
|% -9,86
|
|BERA
|12,88
|149.378.575
|% -8,59
|
|QNBFB
|43,22
|114.680
|% -5,92
|
|THYAO
|14,38
|512.721.836
|% -1,57
|
|KRDMD
|6,86
|478.147.260
|% 2,24
|
|GARAN
|8,31
|415.127.506
|% -0,36
|
|VAKFN
|12,08
|335.497.371
|% -5,48
|
|FENER
|39,38
|330.742.077
|% 1,49
|
|EKGYO
|2,09
|209.414.750
|% -1,42
|
|YKBNK
|2,23
|201.514.903
|% -0,89
|
|KRDMD
|6,86
|478.147.260
|% 2,24
|
|GARAN
|8,31
|415.127.506
|% -0,36
|
|PETKM
|5,47
|265.808.742
|% 0,55
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6921
|8,6946
|% -0,16
|
|Euro
|10,4038
|10,4097
|% 0,04
|
|Sterlin
|12,0601
|12,1206
|% -0,25
|
|Frank
|9,4588
|9,5158
|% 0,11
|
|Riyal
|2,3111
|2,3227
|% -0,18
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|13,22
|
|Altın Gr.
|499
|499
|1,77
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|4,00
|
|Tam
|3.284
|3.368
|-2,70
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-1,30
|
|Çeyrek
|796
|815
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|26,23
|26,26
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,06
|
|B. Petrol
|75,77
|75,77
|0,21
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:19TUCLK
Yüzde -3.70 oranında düşüşle 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 867, 775 adet işlem
-
16:18RTALB
Yüzde -4.90 oranında düşüşle 20.94 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 287, 913 adet işlem
-
16:17XU100
Endeks 1, 403 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 56 altında . İşlem hacmi 7, 029.00 milyon TL de
-
16:15GLRYH
Yüzde -6.77 oranında düşüşle 2.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 809, 287 adet işlem
-
16:14TRILC
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 31.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 543, 894 adet işlem