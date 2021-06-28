BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
28.06.2021 15:59
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRFFNBK82136_KESN_T0
Sözleşme No
0A5494420009F43E
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
28/06/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 28 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A5494420009F43E numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944496
BIST
16:041.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -8,99
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.375
16:048,7333
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0310
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,7116
16:0410,4214
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0451
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,4007
16:04498,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -3,30
|Açılış
|: 498,76
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
497,99
BIST En Aktif Hisseler16:04
|ATATP
|26,40
|47.815.765
|% 10,00
|
|TKURU
|246,40
|6.168.950
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.092.065
|% 10,00
|
|VANGD
|5,29
|4.832.748
|% 9,98
|
|YAPRK
|35,48
|2.742.139
|% 9,98
|
|CEOEM
|10,94
|15.077.134
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.938.207
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|65.741.649
|% -9,88
|
|DENGE
|3,38
|768.516
|% -9,87
|
|BAGFS
|17,60
|2.860.015
|% -8,48
|
|GARAN
|8,19
|840.774.103
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,96
|773.857.127
|% -4,39
|
|THYAO
|14,08
|701.417.577
|% -1,40
|
|SASA
|29,18
|486.617.176
|% -0,48
|
|KRDMD
|6,70
|405.450.705
|% -1,62
|
|EKGYO
|1,96
|773.857.127
|% -4,39
|
|YKBNK
|2,18
|339.469.371
|% -1,36
|
|GARAN
|8,19
|840.774.103
|% -0,12
|
|AKBNK
|5,35
|352.796.188
|% 0,19
|
|SKBNK
|1,09
|68.687.980
|% -0,91
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7304
|8,7333
|% -0,35
|
|Euro
|10,4129
|10,4214
|% -0,43
|
|Sterlin
|12,0894
|12,1501
|% -0,35
|
|Frank
|9,4453
|9,5022
|% -0,75
|
|Riyal
|2,3194
|2,3310
|% -0,45
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|-1,22
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-3,14
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|-23,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|-21,11
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|-10,21
|
|Çeyrek
|797
|815
|-5,11
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,17
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,23
|75,23
|-0,13
|
Seans Raporu
16:04
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16:18XU100
Endeks 1, 383 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 9, 271.00 milyon TL de
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16:17EUYO
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 4.20 lira fiyatla işlem gören hissede 290, 165 adet işlem
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16:16AKCNS
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 16.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 704, 018 adet işlem
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16:14GEDIK
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 7.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 024, 402 adet işlem
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16:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, HALKB, EREGL