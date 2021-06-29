BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
29.06.2021 16:05
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
S-NORMAL_REPN_T0-ON
Sözleşme No
0A54B842000F5D88 0A54B842000F5D89
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
29/06/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 29 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A54B842000F5D88, 0A54B842000F5D89 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944808
BIST
17:211.365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -8,11
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.352
17:218,7300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0468
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7477
En Düşük
8,6689
17:2110,4125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0423
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3391
17:21492,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -4,73
|Açılış
|: 492,15
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
491,13
BIST En Aktif Hisseler17:21
|NIBAS
|12,99
|7.638.786
|% 9,99
|
|TKURU
|271,00
|3.551.184
|% 9,98
|
|YAPRK
|39,02
|14.949.204
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.311.597
|% 9,97
|
|DOAS
|24,52
|94.296.854
|% 9,96
|
|YBTAS
|11.925,00
|299.400
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|6.633.563
|% -9,98
|
|SAMAT
|4,79
|37.678.410
|% -9,11
|
|DENGE
|3,08
|356.669
|% -8,88
|
|MERIT
|16,31
|808.114
|% -8,63
|
|THYAO
|13,45
|1.072.764.783
|% -2,96
|
|GARAN
|8,16
|853.377.250
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,92
|541.835.908
|% -1,03
|
|KOZAL
|116,20
|456.999.713
|% -0,43
|
|KRDMD
|6,72
|427.605.560
|% 1,36
|
|EKGYO
|1,92
|541.835.908
|% -1,03
|
|YKBNK
|2,17
|315.167.946
|% 0,46
|
|PEKGY
|1,00
|110.849.911
|% 1,01
|
|TSKB
|1,26
|135.571.036
|% -0,79
|
|GARAN
|8,16
|853.377.250
|% -0,24
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7273
|8,7300
|% 0,54
|
|Euro
|10,3624
|10,4125
|% 0,41
|
|Sterlin
|12,0266
|12,0869
|% 0,01
|
|Frank
|9,4282
|9,4850
|% 0,20
|
|Riyal
|2,3198
|2,3314
|% 0,43
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-23,33
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-4,99
|
|Cumhuriyet
|3.268
|3.317
|-39,00
|
|Tam
|3.247
|3.328
|-45,90
|
|Yarım
|1.569
|1.610
|-22,20
|
|Çeyrek
|787
|805
|-11,10
|
|Gümüş.Ons
|25,66
|25,69
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,58
|74,58
|0,44
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
-
17:32DAGI
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 2.24 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 852, 720 adet işlem
-
17:31ARENA
Yüzde -4.90 oranında düşüşle 37.26 lira fiyatla işlem gören hissede 301, 229 adet işlem
-
17:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, PGSUS, TAVHL
-
17:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 69 kaybederek (% -0.88 ) 1, 206
-
17:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOAS, TACTR, SELVA, MERKO, NIBAS, VANGD, KUTPO, YAPRK, TKURU