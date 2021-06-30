BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
30.06.2021 17:08
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
S-NORMAL_REPN_T0-ON
Sözleşme No
0A54DC42000E6E23
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
30/06/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 30 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A54DC42000E6E23 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945152
BIST
17:281.367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,60
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.363
17:288,7040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0299
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6449
17:2810,3557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0419
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,2728
17:28491,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,96
|Açılış
|: 491,60
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler17:28
|FADE
|22,44
|61.117.985
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.780.373
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.480.974
|% 9,99
|
|ERBOS
|130,20
|188.122.053
|% 9,97
|
|INVEO
|118,50
|14.129.645
|% 9,93
|
|EUKYO
|6,66
|4.608.932
|% -10,00
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|OZRDN
|10,09
|23.156.388
|% -7,85
|
|ADEL
|25,50
|15.353.913
|% -7,74
|
|DENGE
|2,84
|1.349.596
|% -7,49
|
|GARAN
|8,34
|1.089.308.513
|% 1,09
|
|THYAO
|13,46
|766.746.577
|% 0,52
|
|KUTPO
|61,35
|660.947.645
|% 2,68
|
|SASA
|27,42
|396.898.467
|% -3,04
|
|AKBNK
|5,32
|369.992.584
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,17
|332.784.828
|% 0,46
|
|EKGYO
|1,91
|289.772.578
|% -0,52
|
|GARAN
|8,34
|1.089.308.513
|% 1,09
|
|AKBNK
|5,32
|369.992.584
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|83.466.546
|% 0,00
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7021
|8,7040
|% -0,34
|
|Euro
|10,3041
|10,3557
|% -0,40
|
|Sterlin
|11,9629
|12,0229
|% -0,74
|
|Frank
|9,3391
|9,3953
|% -1,09
|
|Riyal
|2,3070
|2,3186
|% -0,63
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|2,56
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-2,78
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,01
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,24
|-0,00
|
|B. Petrol
|75,02
|75,02
|0,74
|
Seans Raporu
17:28
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17:41ARSAN
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