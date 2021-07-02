BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarNitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarıİlgili İşlem SırasıTRDABVKE2112_NYIP_T0Sözleşme No0A5524420004746Fİşlemin Gerçekleşme Tarihi02/07/2021AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 2 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A5524420004746F numaralı Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddelerinide belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945686BIST