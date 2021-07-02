BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
02.07.2021 13:18
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRDABVKE2112_NYIP_T0
Sözleşme No
0A5524420004746F
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
02/07/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 2 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A5524420004746F numaralı Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddelerinide belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945686
BIST
13:401.371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,67
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
13:408,6999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0494
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
13:4010,2963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0051
|Açılış
|: 10,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
13:40499,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,81
|Açılış
|: 499,95
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
500,44
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler13:40
|EUKYO
|6,60
|4.849.375
|% 10,00
|
|VAKFN
|10,70
|19.040.337
|% 9,97
|
|VKFYO
|7,10
|4.356.091
|% 9,91
|
|YAPRK
|36,44
|6.104.307
|% 9,89
|
|SELVA
|5,37
|13.361.457
|% 9,82
|
|METUR
|5,40
|51.456.931
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|57.852.357
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|381.956
|% -9,97
|
|DIRIT
|3,83
|113.563
|% -9,88
|
|PKENT
|2.625,00
|1.003.229
|% -7,71
|
|THYAO
|13,76
|805.260.071
|% 0,07
|
|KCHOL
|19,31
|529.790.319
|% 4,21
|
|ARCLK
|31,88
|499.974.026
|% 6,84
|
|KOZAL
|114,60
|320.253.363
|% -3,29
|
|GARAN
|8,40
|250.041.923
|% -0,59
|
|EKGYO
|1,88
|125.325.833
|% -0,53
|
|PEKGY
|1,11
|69.824.222
|% 0,91
|
|THYAO
|13,76
|805.260.071
|% 0,07
|
|YKBNK
|2,18
|122.018.020
|% -0,46
|
|GARAN
|8,40
|250.041.923
|% -0,59
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6981
|8,6999
|% 0,57
|
|Euro
|10,2904
|10,2963
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,9215
|11,9812
|% 0,45
|
|Frank
|9,3591
|9,4155
|% 0,55
|
|Riyal
|2,3138
|2,3254
|% 0,63
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|10,60
|
|Altın Gr.
|500
|500
|5,49
|
|Cumhuriyet
|3.298
|3.348
|12,00
|
|Tam
|3.282
|3.366
|20,28
|
|Yarım
|1.586
|1.628
|9,81
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,90
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,19
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,08
|
|B. Petrol
|75,71
|75,71
|-0,13
|