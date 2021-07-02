BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
02.07.2021 14:51
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRDZKVK72118_KESN_T0
Sözleşme No
0A552442000AAFCE 0A552442000AB286
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
02/07/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 2 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A552442000AAFCE 0A552442000AB286 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945699
BIST
16:111.375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,32
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
16:118,6837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0332
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
16:1110,2907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0005
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
16:11501,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 6,91
|Açılış
|: 501,05
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
501,30
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler16:11
|EUKYO
|6,60
|4.910.722
|% 10,00
|
|VAKFN
|10,70
|19.208.701
|% 9,97
|
|YAPRK
|36,46
|6.830.989
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,10
|4.378.108
|% 9,91
|
|SELVA
|5,37
|13.389.902
|% 9,82
|
|METUR
|5,40
|58.578.440
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|58.420.640
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|424.462
|% -9,97
|
|DENGE
|2,36
|814.136
|% -9,92
|
|DIRIT
|3,86
|204.817
|% -9,18
|
|THYAO
|13,78
|1.045.605.118
|% 0,22
|
|KCHOL
|19,37
|613.042.093
|% 4,53
|
|ARCLK
|31,74
|596.305.189
|% 6,37
|
|KOZAL
|115,70
|473.652.344
|% -2,36
|
|GARAN
|8,39
|369.923.547
|% -0,71
|
|EKGYO
|1,88
|191.458.787
|% -0,53
|
|PEKGY
|1,18
|114.198.190
|% 7,27
|
|YKBNK
|2,18
|171.696.160
|% -0,46
|
|THYAO
|13,78
|1.045.605.118
|% 0,22
|
|GARAN
|8,39
|369.923.547
|% -0,71
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6803
|8,6837
|% 0,38
|
|Euro
|10,2835
|10,2907
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,9343
|11,9942
|% 0,56
|
|Frank
|9,3722
|9,4286
|% 0,69
|
|Riyal
|2,3087
|2,3203
|% 0,41
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|17,21
|
|Altın Gr.
|500
|500
|5,87
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|15,00
|
|Tam
|3.291
|3.377
|30,97
|
|Yarım
|1.590
|1.634
|14,98
|
|Çeyrek
|798
|817
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,51
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,12
|
|B. Petrol
|75,96
|75,96
|0,12
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
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16:22XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 8, 688.00 milyon TL de
-
16:22ERBOS
Yüzde 8.74 oranında artışla 138.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 559, 177 adet işlem
-
16:21YAPRK
Yüzde 9.95 oranında artışla 36.46 lira fiyatla işlem gören hissede 191, 124 adet işlem
-
16:20PEKGY
Yüzde 6.36 oranında artışla 1.17 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 581, 824 adet işlem
-
16:19TIRE
Yüzde 5.52 oranında artışla 7.07 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 631, 504 adet işlem