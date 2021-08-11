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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

11.08.2021 15:47



BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRFFNBK82128_KESN_T0
Sözleşme No
0A5AC442000ED43F 0A5AC442000F4704
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
11/08/2021
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 11 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A5AC442000ED43F ve 0A5AC442000F4704 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957282


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MARKA 5,06 3.115.791 % 10,00  
DOBUR 17,83 3.203.621 % 9,99  
DERIM 10,58 15.237.781 % 9,98  
VKING 6,29 12.996.543 % 9,97  
KARYE 13,06 92.597.577 % 9,93  
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16:07 Alış Satış %  
Dolar 8,6402 8,6460 % 0,55  
Euro 10,1400 10,1500 % 0,64  
Sterlin 11,9671 12,0271 % 0,98  
Frank 9,3614 9,4178 % 0,99  
Riyal 2,3031 2,3146 % 0,85  
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16:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.741 1.741 11,70  
Altın Gr. 485 485 7,49  
Cumhuriyet 3.225 3.274 56,00  
Tam 3.208 3.291 56,04  
Yarım 1.551 1.592 27,11  
Çeyrek 778 796 13,55  
Gümüş.Ons 23,38 23,41 0,05  
Gümüş Gr. 6,52 6,53 0,08  
B. Petrol 69,83 69,83 -0,80  
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