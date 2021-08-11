BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
11.08.2021 15:47
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRFFNBK82128_KESN_T0
Sözleşme No
0A5AC442000ED43F 0A5AC442000F4704
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
11/08/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 11 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A5AC442000ED43F ve 0A5AC442000F4704 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957282
BIST
16:071.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -13,69
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.415
16:078,6460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0474
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
16:0710,1500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0650
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1550
En Düşük
10,0850
16:07483,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 6,19
|Açılış
|: 483,75
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
486,08
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler16:07
|MARKA
|5,06
|3.115.791
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.203.621
|% 9,99
|
|DERIM
|10,58
|15.237.781
|% 9,98
|
|VKING
|6,29
|12.996.543
|% 9,97
|
|KARYE
|13,06
|92.597.577
|% 9,93
|
|ISBIR
|4.325,00
|1.432.235
|% -9,99
|
|IDGYO
|3,63
|360.797
|% -9,93
|
|ALMAD
|1,56
|694.963
|% -8,77
|
|RODRG
|16,28
|10.543.854
|% -8,74
|
|BASCM
|10,10
|223.978
|% -7,08
|
|KRDMD
|8,08
|1.691.915.110
|% 0,87
|
|GARAN
|9,15
|1.073.612.336
|% 0,44
|
|EREGL
|19,44
|900.338.821
|% -1,37
|
|SISE
|8,39
|886.147.850
|% 0,00
|
|GENIL
|16,37
|838.657.218
|% 4,07
|
|KRDMD
|8,08
|1.691.915.110
|% 0,87
|
|YKBNK
|2,45
|347.539.134
|% -1,61
|
|GARAN
|9,15
|1.073.612.336
|% 0,44
|
|SISE
|8,39
|886.147.850
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,85
|177.869.417
|% 0,00
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6402
|8,6460
|% 0,55
|
|Euro
|10,1400
|10,1500
|% 0,64
|
|Sterlin
|11,9671
|12,0271
|% 0,98
|
|Frank
|9,3614
|9,4178
|% 0,99
|
|Riyal
|2,3031
|2,3146
|% 0,85
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|11,70
|
|Altın Gr.
|485
|485
|7,49
|
|Cumhuriyet
|3.225
|3.274
|56,00
|
|Tam
|3.208
|3.291
|56,04
|
|Yarım
|1.551
|1.592
|27,11
|
|Çeyrek
|778
|796
|13,55
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,08
|
|B. Petrol
|69,83
|69,83
|-0,80
|
Seans Raporu
16:07
daha fazla
-
16:20XU100
Endeks 1, 423 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 03 altında . İşlem hacmi 11, 955.00 milyon TL de
-
16:19KAPLM
Yüzde -6.69 oranında düşüşle 25.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 064, 200 adet işlem
-
16:17IHGZT
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 1.15 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 556, 593 adet işlem
-
16:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 18 kaybederek (% -1.12 ) 1, 256
-
16:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DENGE, KARYE, MARKA, DERIM, VKING, DOBUR, DAGI