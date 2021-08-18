BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
18.08.2021 12:24
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRSBOVY52211_KESN_T0
Sözleşme No
0A5BC0420008C8BD
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
18/08/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 18 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A5BC0420008C8BD numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958935
BIST
12:371.459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,53
|Açılış
|: 1.466
|
|Önceki Kapanış
|: 1.462
|
1.467
En Düşük
1.457
12:378,4673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0357
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4980
En Düşük
8,4027
12:379,9427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0655
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8800
|
9,9789
En Düşük
9,8620
12:37487,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,20
|Açılış
|: 487,30
|
|Önceki Kapanış
|: 484,10
|
488,49
En Düşük
483,45
BIST En Aktif Hisseler12:37
|AGYO
|3,74
|49.440.358
|% 10,00
|
|MARKA
|5,01
|3.496.783
|% 9,87
|
|DAGI
|3,79
|80.389.174
|% 9,86
|
|ARSAN
|4,59
|26.628.889
|% 9,29
|
|VAKKO
|11,54
|123.256.349
|% 8,87
|
|KUTPO
|54,95
|34.700.725
|% -7,72
|
|PRZMA
|4,14
|8.815.506
|% -7,17
|
|VKING
|7,03
|37.313.171
|% -6,64
|
|IZFAS
|7,08
|40.754.308
|% -5,60
|
|EUHOL
|3,42
|19.994.630
|% -5,26
|
|GARAN
|9,47
|465.075.088
|% 0,11
|
|THYAO
|12,33
|387.878.204
|% -0,88
|
|YKBNK
|2,60
|387.033.485
|% 0,00
|
|TUPRS
|103,30
|321.783.152
|% 0,58
|
|KRDMD
|8,15
|297.617.560
|% -0,49
|
|YKBNK
|2,60
|387.033.485
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,84
|92.881.322
|% -0,54
|
|GARAN
|9,47
|465.075.088
|% 0,11
|
|VAKBN
|3,60
|174.728.133
|% 1,12
|
|HALKB
|4,90
|226.660.455
|% 2,08
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4650
|8,4673
|% 0,42
|
|Euro
|9,9364
|9,9427
|% 0,66
|
|Sterlin
|11,6304
|11,6888
|% 0,72
|
|Frank
|9,2465
|9,3022
|% 0,75
|
|Riyal
|2,2539
|2,2652
|% 0,58
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|1,87
|
|Altın Gr.
|487
|488
|3,40
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.284
|12,00
|
|Tam
|3.218
|3.300
|18,89
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|9,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|4,57
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,76
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,06
|
|B. Petrol
|69,59
|69,59
|0,56
|