BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarKesin Alım Satım Pazarı (Normal Emirler Pazarı (OPSN))İlgili İşlem SırasıTRT011025T16_KESN_T1Sözleşme No0A5CBC4200149BD8İşlemin Gerçekleşme Tarihi25/08/2021AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 25 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A5CBC4200149BD8 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960443BIST