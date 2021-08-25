BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
25.08.2021 17:30
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı (Normal Emirler Pazarı (OPSN))
İlgili İşlem Sırası
TRT011025T16_KESN_T1
Sözleşme No
0A5CBC4200149BD8
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
25/08/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 25 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A5CBC4200149BD8 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960443
BIST
18:051.453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -12,59
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466
|
1.471
En Düşük
1.452
18:058,3745
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0226
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4180
|
8,4231
En Düşük
8,3625
18:059,8557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0375
|Açılış
|: 9,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8750
|
9,9110
En Düşük
9,8227
18:05481,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -4,83
|Açılış
|: 481,93
|
|Önceki Kapanış
|: 486,76
|
488,00
En Düşük
480,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|27,34
|1.481.515.042
|% 9,98
|
|MRGYO
|1,22
|287.975.194
|% 9,91
|
|BALAT
|5,68
|902.160
|% 9,86
|
|DARDL
|2,95
|50.776.012
|% 9,67
|
|PENTA
|85,00
|11.174.555
|% 9,25
|
|ISGSY
|8,55
|195.077.259
|% -10,00
|
|UFUK
|22,32
|552.875
|% -10,00
|
|EDATA
|14,96
|99.390.988
|% -9,99
|
|UTPYA
|22,00
|1.491.070
|% -9,98
|
|AGYO
|4,10
|19.175.599
|% -9,89
|
|THYAO
|12,50
|1.703.473.053
|% -2,42
|
|GARAN
|9,53
|1.635.360.479
|% -0,21
|
|GESAN
|27,34
|1.481.515.042
|% 9,98
|
|BRLSM
|12,12
|1.315.233.134
|% 0,08
|
|KRDMD
|7,63
|665.097.648
|% -0,78
|
|MRGYO
|1,22
|287.975.194
|% 9,91
|
|ODAS
|1,47
|257.731.817
|% 2,80
|
|GARAN
|9,53
|1.635.360.479
|% -0,21
|
|YKBNK
|2,55
|422.925.671
|% -1,16
|
|THYAO
|12,50
|1.703.473.053
|% -2,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3724
|8,3786
|% -0,22
|
|Euro
|9,8549
|9,8594
|% -0,34
|
|Sterlin
|11,4711
|11,5287
|% -0,19
|
|Frank
|9,1349
|9,1899
|% -0,28
|
|Riyal
|2,2279
|2,2390
|% -0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-14,11
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-4,94
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.248
|-45,00
|
|Tam
|3.188
|3.268
|-42,12
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|-20,38
|
|Çeyrek
|773
|790
|-10,19
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,05
|
|B. Petrol
|70,70
|70,70
|0,29
|