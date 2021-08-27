BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
27.08.2021 15:02
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı (Normal Emirler Pazarı (REPN))
İlgili İşlem Sırası
S-NORMAL_REPN_T0-ON
Sözleşme No
0A5D04C2000C4B13
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
27/08/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 27 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A5D04C2000C4B13 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960779
BIST
17:531.456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,25
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.457
En Düşük
1.444
17:538,3523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0357
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3980
|
8,4072
En Düşük
8,3482
17:539,8495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0320
|Açılış
|: 9,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,8983
En Düşük
9,8344
17:53485,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,66
|Açılış
|: 485,80
|
|Önceki Kapanış
|: 483,14
|
487,36
En Düşük
481,85
BIST En Aktif Hisseler17:53
|DESA
|10,12
|6.962.674
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.840,00
|3.208.920
|% 10,00
|
|KENT
|192,80
|1.075.462
|% 9,98
|
|ALCAR
|339,80
|126.062.065
|% 9,97
|
|YAPRK
|34,00
|47.793.194
|% 9,96
|
|SUMAS
|93,90
|1.017.300
|% -9,97
|
|EDATA
|12,13
|6.837.742
|% -9,95
|
|UTPYA
|20,30
|287.596
|% -7,31
|
|UFUK
|22,30
|134.591
|% -7,01
|
|GESAN
|23,28
|628.162.216
|% -5,44
|
|GARAN
|9,51
|994.149.750
|% 0,74
|
|THYAO
|12,62
|754.692.047
|% -1,33
|
|GESAN
|23,28
|628.162.216
|% -5,44
|
|KRDMD
|7,67
|584.917.959
|% 1,46
|
|PETKM
|6,23
|473.842.796
|% 2,47
|
|YKBNK
|2,54
|423.958.060
|% 0,40
|
|ODAS
|1,47
|211.614.752
|% 0,68
|
|GARAN
|9,51
|994.149.750
|% 0,74
|
|KARSN
|3,89
|369.044.792
|% 6,58
|
|PETKM
|6,23
|473.842.796
|% 2,47
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3477
|8,3523
|% -0,43
|
|Euro
|9,8436
|9,8495
|% -0,32
|
|Sterlin
|11,4819
|11,5395
|% 0,25
|
|Frank
|9,1159
|9,1708
|% 0,20
|
|Riyal
|2,2231
|2,2343
|% -0,26
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|15,58
|
|Altın Gr.
|486
|486
|2,58
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.266
|17,00
|
|Tam
|3.202
|3.284
|19,25
|
|Yarım
|1.547
|1.589
|9,31
|
|Çeyrek
|776
|794
|4,66
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,41
|0,06
|
|B. Petrol
|71,51
|71,51
|1,33
|
Seans Raporu
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